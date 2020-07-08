Мировой рынок труда в беспрецедентном кризисе – МОТ Мировые лидеры призвали к всеобъемлющему подходу в борьбе с последствиями пандемии коронавируса, которая, по словам главы Международной организации труда (МОТ) Гая Райдера, погрузила рынок труда в "беспрецедентный кризис".



"Давайте проясним: это не выбор между здоровьем или рабочими местами и экономикой. Они взаимосвязаны: мы либо победим на всех фронтах, либо потерпим неудачу на всех фронтах", - сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш участникам саммита МОТ в среду.



Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сказал, что на мир возложена особая ответственность защищать миллионы медицинских работников, находящихся на передовой кризиса и сталкивающихся с растущим числом случаев заражения и смерти.



"Вместе мы обязаны защищать тех, кто защищает нас", - сказал он.



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