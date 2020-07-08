Транзит сжиженного газа через Украину упал на 25% Объем транзита сжиженного углеводородного газа территорией Украины в первом полугодии 2020 г. сократился на 25%, до 287,2 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. (382,6 тыс. т). Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования.



Транзит СУГ в Восточную Европу по железной дороге сократился на 23%, до 237,8 тыс. т, через украинские порты — на 32,6%, до 49,4 тыс. т.



Свыше 97% всего транзита пришлось на российский СУГ: в январе-июне 2020 г. его транзит сократился на 21,7%, до 279 тыс. т.



Транзит российского газа через порт Измаил в январе-мае составил 46,3 тыс. т, через Рени — 3,1 тыс. По сравнению с I пол. 2019 г., транзит СУГ производства РФ через украинские порты уменьшился на 22%.



Остальные 229,5 тыс. т российского СУГ транзитом транспортированы по железной дороге. Основной объем — 153,8 тыс. т — направлен в Польшу, еще 44,3 тыс. т — в Венгрию. Оставшаяся часть поставлена в Сербию, Румынию и Молдову.



Как сообщалось, в 2019 г. транзит СУГ через Украину сократился на 38,5%, до 692,3 тыс. т, по сравнению с 2018 г. (1,1 млн т).



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