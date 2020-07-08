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ДТЭК предложил Центрэнерго уголь на 10% дешевле газа

08.07.20 15:31 , Интерфакс Украина
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"ДТЭК Энерго" проводит переговоры с "Центрэнерго" о поставках угля по цене, которая почти на 10% ниже газовой альтернативы.

Об этом сообщил генеральный директор D.Trading Виталий Бутенко, передает Интерфакс-Украина.

"Мы предоставили наше предложение по поставке угля на ТЭС "Центрэнерго", которое, на наш взгляд, является конкурентным и очень интересным: оно базируется на прозрачных правилах ценообразования, на импортной альтернативе", – сказал он.

"Это предложение дает возможность закупать уголь на 20% ниже, чем то, что они сейчас платят государственным угольным предприятиям, и почти на 10% ниже, чем они платят за газ", – подчеркнул Бутенко.

По его мнению, на сегодня лучшего предложения с учетом надежности поставок "Центрэнерго" "почти не найдет".

Гендиректор D.Trading уточнил, что переговоры проходят с 7 июля с руководством "Центрэнерго". В среду переговоры продолжаются для обсуждения технических деталей. По его словам, сначала дискуссия была очень горячей, но потом стороны начали слушать друг друга.

"Мы начинали с разных концов. Но здравый смысл и конструктив победили, я бы так сказал. На сегодняшнем этапе есть понимание, движение навстречу каждому. Я осторожно оптимистичен, что нам удастся договориться, и эта проблема с поставками угля для "Центрэнерго" по конкурентной цене будет решена", – сказал В.Бутенко.

Напомним, что, несмотря на решение Кабинета министров относительно приоритетного использования отечественного угля на тепловых электростанциях, ПАО "Центрэнерго" продолжает использовать природный газ для производства электрической энергии.


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