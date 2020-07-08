Инвесторы ВИЭ намекают об исках в международные суды Часть иностранных инвесторов в возобновляемые источники энергии, считает, что "зеленый" тариф следует продлить минимум на два год, а отсутствие более широкого консенсуса в законопроекте №3658 может вызвать иски в международный арбитраж.



Об этом сообщается в письме "Прямых и непрямых иностранных инвесторов" в адрес властей, копия которого оказалась в распоряжении "Интерфакс-Украина".



Голландский банк развития (FMO), Норвежский институт гарантии экспортных кредитов (GIEK) и корпорация Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) ("Прямые и непрямые иностранные инвесторы") .



"Прежде чем принимать новые законы, которые повлияют на "зеленый" тариф и стимулирующий тариф и дисбалансы (которые, как ожидается, будут гораздо более обременительными для производителей), нужен более широкий консенсус. Одна из проблем, которую инвесторы первостепенно важной – это, в том числе, продление "зеленого" тарифа минимум на два года в проекте закона №3658", – указывается в письме.



Кроме того, инвесторы считают предложенные поправки несовместимыми с обязательствами Украины по продвижению и расширению присутствия ВИЭ в энергетическом балансе страны.



Они также ожидают, что без одобрения всеми участниками ВИЭ-отрасли (более чем 800 производителей и более 7 ГВт установленной мощности) предлагаемых поправок в законах и нормативных актах, касающихся "зеленого" тарифа, стимулирующего тарифа, дисбалансов, сокращений и многих других факторов – многие проекты ВИЭ столкнутся с невыплатами долговых обязательств перед своим инвесторами, но также и перед своими местными и международными акционерами и финансирующими организациями.



Отмечается, что инвестиции прямых и непрямых иностранных инвесторов в проекты ВИЭ в Украине превышает 250 млн евро.



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