Госсектор теряет позиции в экономике Украины

Доля государственного сектора в экономике Украины за первый квартал 2020 года составляла 11,8%, Это меньше, чем за 9 месяцев 2019 года (12,2%).
Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Как отмечается в сообщении, удельный вес государственного сектора экономики рассчитан на основании показателей, предоставленных Государственной службой статистики Украины.
По данным Минэкономики, удельный вес количества субъектов хозяйствования государственного сектора экономики составил 4,2%.
Кроме того, удельный вес чистого дохода (выручки) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) субъектов хозяйствования государственного сектора экономики составил 10,2%.
Напомним, по данным Всемирного банка, совокупный объем ВВП Украины по ППС за 2017 год составил 504,4 млрд долл., что составляет 0,4% мирового ВВП.
Как сообщалось, доля государственного сектора в экономике Украины в первом полугодии 2019 года составляла 13%.
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