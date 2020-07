Метинвест выкупит миноритарные акции Запорожогнеупора

Кипрская Barlenco Ltd., аффилированная с крупнейшей украинской горно-металлургической группой "Метинвест", в соответствии с законом "Об акционерных обществах", намерена воспользоваться правом на принудительный выкуп акций (squeeze-out) у миноритариев ЧАО "Запорожогнеупор", крупнейшего в Украине предприятия по производству огнеупоров.



Согласно официальной информации ЧАО в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), "Запорожогнеупор" 6 июля текущего года получил уведомление от акционеров о достижении доминирующего контрольного пакета акций ЧАО, которое произошло 3 июля 2020г.



"Между компанией Metinvest B.V., ПАО "Запорожский металлургический комбинат " Запорожсталь" и компанией Barlenco Ltd. заключен договор, согласно которому Barlenco Ltd. выступает субъектом реализации прав, предусмотренных ст. 65 закона "Об акционерных обществах" для заявления требования (о выкупе акций миноритариев – ред.)", - констатируется в сообщении.



Согласно документу Metinvest B.V. (Нидерланды) до достижения доминирующего контрольного пакета акций общества принадлежало 2 млн 650,697 тыс. шт. акций, что составляло 45,385539% от общего количества акций (уставного капитала) "Запорожогнеупора", меткомбинату "Запорожсталь" – 2 млн 874,068 тыс. шт. акций (49,210123% УК) и кипрская компания Barlenco Ltd. не владела акциями предприятия.



После обретения статуса владельца доминирующего пакета акций доли Metinvest B.V. и "Запорожстали" сохранились такими же (2 млн 650,697 тыс. шт. акций, или 45,385539%, и 2 млн 874,068 тыс. шт. акций, или 49,210123% соответственно). При этом Barlenco Ltd. стала владельцем 24,143 тыс. шт. акций, что составляет 0,413379% УК.



В настоящее время в совокупности группе "Метинвест" прямо и опосредованно принадлежит 95,009040% акций ЧАО "Запорожогнеупор".



Уточняется, что самая высокая цена акции, по которой заявитель требования, его аффилированные лица или третьи лица, действующие совместно с ним, покупали акции ЧАО в течение 12 месяцев, предшествующих дате приобретения доминирующего контрольного пакета акций – 20 грн за одну простую именную акцию ЧАО "Запорожогнеупор".



В группе "Метинвест" агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили планы о выкупе акций у миноритариев.



Как сообщалось, в 2017 году Украина имплементировала требования Директив ЕС в части реформы фондового рынка, приняв изменения к закону "Об акционерных обществах", которые вступили в силу 4 июня 2017 года и законодательно закрепили механизмы вывода из обращения на фондовых биржах бумаг квази-публичных компаний, в том числе через squeeze-out и sell-out.



Squeeze-out предусматривает право лица (лиц, действующих совместно), который стал собственником 95% акций и больше, осуществлять принудительный выкуп акций у миноритарных акционеров.



"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний. Его основные акционеры – группа СКМ (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.



ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".



МинПром

Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...