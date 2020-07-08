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Норникель намерен оспорить штраф в 2 млрд долл.

08.07.20 13:56 , Металлоснабжение и сбыт
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ГМК "Норникель" не согласна с методикой расчета ущерба окружающей среде, которую применял Росприроднадзор при расчете штрафа за аварию с разливом топлива на ТЭЦ-3 под Норильском 29 мая.

Компания сообщила, что направила в службу соответствующее письмо. ГМК считает, что расчеты были основаны на принципах, которые привели к искажению результата. По оценке Росприроднадзора, авария нанесла ущерб на 147,7 млрд руб., и "Норникелю" уже предложено его добровольно покрыть. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин назвал сумму штрафа соответствующей ущербу, нанесенному экологии Арктики.

В расчетах, указывает компания, использовался максимальный коэффициент 5, учитывающий длительность негативного воздействия загрязняющих веществ на водный объект при непринятии мер по его ликвидации. В сложившейся правоприменительной практике такой коэффициент носит штрафной характер и применяется тогда, когда виновник аварии ничего не делал для ее ликвидации или долго не применял какие-либо меры. В "Норникеле" подчеркивают, что компания к ликвидации аварии приступила незамедлительно, поэтому использование коэффициента является необоснованным.

В "Норникеле" также считают, что аргумент Росприроднадзора о необходимости применения максимального коэффициента к случаям загрязнения водных объектов нефтепродуктами в связи с их растворимостью опровергается судебной практикой, так как дизтопливо не является растворимым загрязняющим веществом.

Ранее сообщалось, что ущерб окружающей среде от крупнейшей утечки дизтоплива под Норильском оценен в 147,7 млрд руб (2,05 млрд долл.).

Росприроднадзор направил требования о добровольном возмещении ущерба Норильско-Таймырской энергетической компании, которая входит в состав ГМК "Норильский никель".

МинПром

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