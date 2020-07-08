Цветные металлы дорожают из-за опасений остановки поставок Чили Во вторник, 7 июля, контракт на свинец с поставкой через 3 месяца подорожал на LME на 1,5%, пробив ближний уровень сопротивления и выйдя на 6-месячный максимум 1828,50 долл. за т. Дневной минимум составил 1781,50 долл. за т, при объемах продаж на уровне чуть более 3600 лотов.



Запасы свинца на складах биржи составили 61800 т (при 45650 т по варрантам). Снято с регистрации более 26% всех запасов.



"Переход от традиционных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к электротранспорту, вероятно, будет активизироваться благодаря увеличению правительственных субсидий покупателям электрокаров, – отмечает аналитик Энди Фарида. – Вместе с тем текущие статистические данные с авторынка поддерживают котировки свинца – согласно китайской Ассоциации производителей автомобилей, в июне продажи машин в Поднебесной выросли на 11%".



Трехмесячный контракт на медь финишировал на отметке 6188 долл. за т – самом высоком значении с 20 января. Оборот металла на LME составил несколько более 16 тыс. лотов, а общий объем открытых позиций снизился с 379,872 тыс. по состоянию на понедельник, до 375,426 тыс.



На утренних торгах в Шанхае 8 июля котировки цены меди взлетели на 14-месячный максимум на опасениях нарушений ее поставок из Чили, а также благодаря резкому росту китайского фондового рынка (акции китайских компаний растут уже 7-ю сессию подряд на надеждах на экономическое восстановление на фоне поддержки регулятивных органов). Контракт на медь с поставкой в августе вырос в цене до 49970 юаней (7121,68 долл.) за т, обновив максимум 22 апреля.



"Министр горной промышленнсти Чили дал четко понять, что жизни людей не будут приноситься в жертву или ставиться под удар ради производства меди, что автоматически сделало коронавирус "бычьим» фактором для цен", – заявил директор Kingdom Futures Малкольм Фримэн.



Стоимость алюминия продолжила повышательный тренд, подорожав на ShFE на 0,3%, до 14150 юаней за т. Котировки цены цинка обновили уровень 20 февраля, увеличившись до 17115 юаней за т.



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