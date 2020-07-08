Экспорт электроэнергии из Украины в июне превысил ее импорт в 5,4 раза Импорт электроэнергии в Украину в июне составил 18,9 млн кВт-ч, что в 1,8 раза меньше, чем в мае 2020 года, говорится в сообщении государственной компании "Укрэнерго".



Согласно сообщению импорт электроэнергии в торговую зону ОЭС Украины, синхронизированную с энергосистемами России, Беларуси и Молдовы, в июне не осуществлялся.



Весь импорт осуществлялся в торговую зону "острова Бурштынской ТЭС", работающую синхронно с европейским энергообъединением ENTSO-E. Больше всего - 9,2 млн кВт-ч электроэнергии - было импортировано из Венгрии.



В общем во 2-м квартале 2020 года объем импорта электроэнергии в Украине составил 202,6 млн кВт-ч, что в 7,7 раза меньше, чем в 1-м квартале 2020. В частности, 2,7 млн кВт-ч - в ОЭС Украины и 199,9 млн кВт-ч - в "остров Бурштынской ТЭС".



В то же время импорт электроэнергии из России во 2-м квартале 2020 не осуществлялся, а из Беларуси - в 55,4 раза меньше, чем в 1-м квартале 2020.



Экспорт электроэнергии в июне составил 102,3 млн кВт-ч, что на 18,1% меньше, чем в мае. Весь объем электроэнергии был экспортирован в Польшу. В то же время объемы экспорта в июне превысили импорт в 5,4 раза.



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