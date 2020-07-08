Украинские газовые трейдеры заплатят дважды из-за конфликта с Оператором ГТС Словакии Украинские газовые трейдеры понесут значительные финансовые затраты из-за закрытия на ремонт точки соединения газопровода на границе со Словакией - "Будинце", поскольку словацкий оператор Eustream отказался переносить ранее забронированные мощности на точку "Велки Капушаны".



Об этом в комментарии УНИАН сказал президент Ассоциации "Газовые трейдеры Украины" Андрей Мизовец.



"Из основных европейских импортных направлений Словакия почему-то оказалась сейчас не очень дружелюбна по отношению к нашему текущему импорту. Там есть две трубы, точки входа "Будинце" и "Велки Капушаны". Зная о проведении ремонта, словаки почему-то решили мощность, которая была куплена нашими трейдерами для импорта в Украину, условно продать еще раз, только на другой точке входа. Не объединили, не перенесли", - сказал он.



По словам эксперта, фактически за одну и ту же мощность ГТС поставщики заплатят два раза. Соответственно, это существенные дополнительные расходы для них, поскольку купить мощности заблаговременно гораздо дешевле, чем за день или месяц.



"Когда покупаешь мощность второй нитки газопровода с сегодня на завтра, она стоит гораздо дороже, нежели мощность, купленная загодя. Разница в стоимости иногда может доходить до трех-четырех раз. Стандартно тарифы могут быть выше и в два раза. Это зависит от спроса в данный момент", - отметил А.Мизовец.



Эксперт считает, что финансовую нагрузку ощутят на себе трейдеры, которые покупают газ не на границе, а непосредственно в хабе. Но при этом дефицита газа в стране ожидать не стоит.



"Возможно, будут какие-то ценовые спекуляции, учитывая этот аспект с ремонтом трубопровода. Больше всего пострадают трейдеры, которые были привязаны к формульным поставкам из Европы, которые покупали газ не на границе, где это было бы проблемой доставки продающей стороны, а именно на точках других хабов. В этом случае финансовая тяжесть по доставке ложится на наших трейдеров", - пояснил он.



Глава Ассоциации трейдеров считает, что стороны должны сесть за стол переговоров и найти компромисс, но для этого нужно желание словацкой стороны.



"Здесь непонятная и неконструктивная позиция словаков. Но вряд ли что-то можно сделать против словацкой стороны, ведь договорные условия они не нарушали. Почему-то они выбрали деньги, это их право, их экономическая политика", - добавил он.



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