Зеленский обманул МВФ и Фонд должен заморозить сотрудничество с Украиной – Гонтарева МВФ должен "заморозить" сотрудничество с Украиной и потребовать досрочно погасить кредиты, пока президент Украины Владимир Зеленский не назначит независимого главу Нацбанка. Об этом в интервью изданию The Central Banker заявила экс-глава НБУ Валерия Гонтарева.



По ее словам, без серьезного давления со стороны МВФ В.Зеленский скорее всего назначит главой НБУ человека из окружения олигарха Игоря Коломойского.



"Я не удивлена, что он (Яков Смолий - ред.) ушел: давление стало невыносимым. Давление было постоянным, как со стороны правительства, так и со стороны союзников Коломойского в парламенте, как господин Дубинский", - подчеркнула В.Гонтарева.



Она добавила, что МВФ и страны G7 много говорили о необходимости уважать независимость Национального банка, но эти слова не дали никакого результата.



"Когда уходит в отставку глава центробанка, одних заявлений недостаточно. Чтобы защитить реформы, которые мы уже провели, МВФ должен заявить, что не будет в дальнейшем проводить выплаты Украины, пока Зеленский не назначит управляющего, способного защитить реформы", - заявила экс-руководитель НБУ.



"Транши МВФ предоставлялись Украине под гарантии, что центральный банк будет оставаться независимым, и экономические реформы будут продолжаться. Если эти условия не выполняются, МВФ должен потребовать от Украины досрочно вернуть предоставленные ранее кредиты", - подчеркнула В.Гонтарева.



Она считает, что команда В.Зеленского "обманула МВФ".



"Они подождали, пока поступит первый транш от МВФ, а после этого начали давить на Смолия", - сказала В.Гонтарева.



"Лучшей кандидатурой на пост главы НБУ я считаю Екатерину Рожкову, настоящего профессионала и реформатора. Но эти качества означают, что Рожкова будет их следующей целью", - уверена В.Гонтарева.



Также среди оптимальных кандидатов на должность главы НБУ она назвала заместителя исполнительного директора от Украины в МВФ Владислава Рашкована и бывшего первого заместителя главы НБУ, главу правления "Райффайзен Банк Аваль" Александра Писарука.



Но В.Гонтарева выразила сомнения, что они согласятся возглавить Нацбанк.



"Никто не хочет быть камикадзе", - добавила она.



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