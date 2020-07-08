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Иран отказывается от выплат компенсаций родственникам пассажиров сбитого Боинга

08.07.20 12:21 , РБК Украина
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Иран не идет на переговоры с Украиной относительно выплаты компенсаций родственникам жертв авиакатастрофы рейса "Международных авиалиний Украины". Иранское правительство отклонило предложение украинской стороны начать процесс. Об этом в интервью BBC сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

По его словам, Украина сразу направила ноту с предложением начать переговоры после появления в СМИ информации о готовности Ирана к выплате компенсаций.

"Буквально сегодня (7 июля - ред.) мы получили коммуникацию из Тегерана о том, что иранская сторона не готова принять предложение Киева относительно переговоров", - сказал Енин.

Он отметил, что сейчас рано говорить о конкретных суммах компенсаций.

"Дело в том, что определение суммы является результатом очень комплексной экспертизы, учитываются абсолютно все обстоятельства дела. Мы… искренне надеемся, что иранская сторона все же под влиянием ряда факторов согласится как можно скорее начать переговорный процесс", - сообщил заместитель главы МИД.

Напомним, что самолет МАУ был сбит иранскими военными 8 января 2020 года во время взлета вблизи аэропорта Тегерана. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек.

В начале июля страны жертв авиакатастрофы МАУ подписали меморандум, согласно которому Украина была уполномочена вести переговоры с Ираном о выплате компенсаций.

Позже министр иностранных дел Швеции Анна Линде сообщила, что Иран согласился выплатить компенсации родственникам жертв авиакатастрофы.

МинПром

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