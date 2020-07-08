Liberty Steel может приобрести британский меткомбинат Port Talbot Как сообщил в интервью британскому изданию Moneycontrol Санджив Гупта, владелец промышленной группы GFG Alliance, одним из подразделений которой является металлургическая компания Liberty Steel, он по-прежнему заинтересован в приобретении у индийской корпорации Tata Steel ее последнего актива в Великобритании — меткомбината Port Talbot в Уэльсе.



Когда Tata Steel распродавала свои британские предприятия в 2017 г., Liberty Steel приобрела у нее три завода по выпуску качественного сортового проката и вела переговоры о покупке Port Talbot. Но тогда сделка не состоялась вследствие смены руководства в индийской корпорации.



Сейчас, как отмечают комментаторы, Tata Steel может проявить большую заинтересованность в продаже хронически убыточного британского меткомбината, чем три года тому назад. Компания обратилась к правительству Великобритании за финансовой поддержкой в размере 500 млн ф.ст., но пока не получила ее.



В то же время Port Talbot находится в непосредственной близости от завода Newport, где Liberty планирует строительство электродуговой печи. Аналогичный проект может быть реализован и на меткомбинате, что позволит использовать в качестве сырья избыточный в Великобритании металлолом вместо импортных железной руды и коксующегося угля.



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