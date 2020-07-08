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В июне украинцы активно избавлялись от валюты

08.07.20 11:49 , Интерфакс Украина
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Объем продажи населением наличной валюты в июне 2020 года превысил объем покупки на 177,35 млн долл., сообщает Национальный банк Украины. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно данным регулятора в июне по сравнению с маем текущего года украинцы увеличили продажу валюты в 1,4 раза – до 1,28 млрд долл. в эквиваленте, покупку – на 28,3%, до 1,1 млрд долл. в эквиваленте.

Кроме того, в июне покупка валюты населением почти вернулась к уровню "докоронавирусного" февраля и отставала от февральского показателя на 5,3%, продажа – на 12,1%.

В целом по итогам шести месяцев 2020 года объем продажи наличной валюты превалировал над объемом покупки Разница между ними составила 748,2 млн долл. В частности, в мае украинцы продали на 48,5 млн долл. больше, чем купили, свидетельствуют данные Нацбанка.

МинПром

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