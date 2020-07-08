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Энергоатом хочет продавать до 40% энергии АЭС по двусторонним договорам

08.07.20 11:26 , Укринформ
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ГП "НАЭК "Энергоатом" предлагает увеличить до 40% долю продажи электроэнергии АЭС на рынке двусторонних договоров.
Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Сейчас общий объем задолженности перед Энергоатомом за отпущенную АЭС электроэнергию составляет около 20 млрд грн (с учетом долга за предыдущий период со стороны ГП "Энергорынок"). Такая ситуация привела к отсутствию у Энергоатома средств на расчеты с подрядными организациями, а затем и к долгам по зарплате перед работниками этих предприятий. Понимая критическую важность скорейшего погашения долгов по заработной плате перед персоналом предприятий, обслуживающих отдельные виды оборудования АЭС, руководство Энергоатома считает необходимым в ближайшее время начать выполнение предложений Компании, направленных на решение этой проблемы", - проинформировали в Энергоатоме.

В частности, компания предлагает:

ввести еженедельный пересмотр Прогнозного баланса и увеличение доли Энергоатома в структуре производства электроэнергии до уровня, который соответствует фактическому потреблению в режиме "базового графика" (как минимум - на 1000 МВт-ч);

изменить нынешнюю модель ВСО (возложение специальных обязанностей) и исключить ГП "Гарантированный покупатель" в качестве посредника по продаже электроэнергии АЭС небытовым потребителям;

уменьшить обязательную долю продажи электроэнергии на рынке "на сутки вперед" производителями с 15% до 5% путем внесения изменений в Закон Украины "О рынке электроэнергии" (законопроект №3657);

увеличить долю продаж электроэнергии АЭС на рынке двусторонних договоров до 40%.

"Эти и ряд других обязательных шагов позволят оздоровить рынок электроэнергии в целом и наладить результативную работу компании в частности", - считают в Энергоатоме.

МинПром

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