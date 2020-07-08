Из-за отсутствия украинских заробитчан в Эстонии сгнили тонны клубники Производителям клубники в Эстонии пришлось оставить на полях десятки тонн ягод, так как у них не было достаточного количества работников для сбора урожая из-за коронавирусных ограничений. Об этом пишет эстонское издание Delfi.



Член правления Эстонской ассоциации производителей клубники Элке Лиллеметс сообщила, что с ними уже связался представитель правительства и спросил, можно ли как-то компенсировать причиненный ущерб. По ее словам, в ближайшее время они попробуют подсчитать сумму ущерба с помощью независимого консультанта, но уже сейчас видно, что у большинства производителей испортилось 75-80% урожая. От ожидаемого дохода не будет получено где-то 70%. Многие предприниматели уже думают о том, чтобы объявить себя банкротами, говорит Э.Лиллеметс.



В то ж время министр финансов Мартин Хельме заявил, что правительство все сделало правильно и не должно извиняться перед производителями клубники за то, что вовремя не пустили в страну рабочую силу. Он отметил, что это принесло плоды, и теперь несколько дней подряд не фиксируется новых заражений коронавирусом. "Все, что мы сделали, было сделано правильно и во благо народа Эстонии", — подчеркнул министр.



Глава МВД Эстонии и лидер ультраправой партии EKRE Март Хельме ранее заявлял, что нельзя "менять страну на пару тонн клубники", таким образом критически реагируя на призыв фермеров допустить в страну сезонных рабочих из Украины.



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