First Quantum Minerals запускает в полном объеме работу рудника Cobre Panama Компания First Quantum Minerals сообщила о возобновлении полного объема производства меди на Cobre Panama после трехмесячного простоя (перевода на режим техобслуживания) предприятия из-за распространения Covid-19.



First Quantum получила уведомление от Министерства здравоохранения Панамы, что временные ограничения на горнопромышленную активность отменяются. First Quantum отмечает, что приостановка работы проекта может стоить компании 4-6 млн долл. в неделю.



Компания планирует нарастить выработку до 85 млн т руды в год. Как ожидается, рудник выйдет на полную мощность к середине августа – в зависимости от успешности реализации плана перезапуска Cobre Panama.



