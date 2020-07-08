Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Строительство инфраструктуры поддержит стальной спрос в Китае

08.07.20 10:47
печать
размер текста:

В первом полугодии Китай одобрил ряд инфраструктурных проектов в попытке поддержать экономику, все еще пострадавшую от пандемии коронавируса, при этом работа над большинством проектов начнется во второй половине 2020 года, что поможет повысить спрос на сталь, сообщает агентство Platts.

В январе-июне Китай одобрил 13 проектов аэропортов с общим объемом инвестиций 103,96 млрд юаней (14,71 млрд долл.), что эквивалентно 57% от общего количества разрешений в 2019 году, согласно анализу S&P Global Platts.

Также за тот же период было одобрено 19 железнодорожных и городских железнодорожных транспортных проектов, и еще 12, как ожидается, будут утверждены в ближайшее время. Общая длина этих проектов составляет 4638 км, что соответствует 77% от общей длины, утвержденной в прошлом году, показал анализ Platts.

По оценкам Platts, для строительства объектов, которые в основном будут длиться с 2020 по 2025 год, потребуется 23,8 млн тонн стали.

Китай также увеличивает свою финансовую поддержку, чтобы ускорить строительство инфраструктуры. Он планирует выпустить 3,75 трлн юаней специальных облигаций местного самоуправления в 2020 году по сравнению с 2,15 трлн юаней в 2019 году. За январь-июнь было выпущено около 60% годовой квоты.

Строительство инфраструктуры уже вызвало высокий спрос на сталь с апреля из-за улучшения финансовой поддержки, а также из-за того, что девелоперы и застройщики спешат наверстать упущенное в феврале-марте, когда страна оказалась в закрытом положении.

Некоторые источники на рынке стали ожидают, что инвестиции в инфраструктуру Китая увеличатся примерно на 10% в годовом исчислении в 2020 году с минус 6,3% в январе-мае. Таким образом, спрос на сталь в результате строительства инфраструктуры, вероятно, будет расти еще сильнее во втором полугодии, чем во втором квартале 2020 года.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:07
Из-за отсутствия украинских заробитчан в Эстонии сгнили тонны клубники
10:55
First Quantum Minerals запускает в полном объеме работу рудника Cobre Panama
10:30
США уведомили генсека ООН о дате выхода из ВОЗ
10:16
На украинском рынке возник профицит бензина и дизтоплива
10:08
Danieli поставит в Китай стан по выпуску проката для судостроения
09:57
В первом полугодии заготовка металлолома снизилась на 23,2%
09:33
Вьетнам снизил потребление стали
09:09
40% трудовых мигрантов в РФ потеряли работу
08:58
Индия увеличила экспорт проката
08:07
Заработки иностранных рабочих в Польше упали на 10%
07.07.20
18:02
Покупатели потеряли интерес к украинским ОВГЗ
17:53
Tata Steel пошла на уступки рабочим в Нидерландах
17:35
Украина установила новый рекорд по экспорту зерна
17:09
Украина просит помощи у Энергосообщества из-за проблем с оператором ГТС Словакии
16:51
Экономику Украины ждет падение на 10%
16:32
ОГХК в ближайшие дни погасит долги по зарплате сотрудникам
16:15
Благодаря цифровизации ДТЭК сэкономил 150 млн грн
15:51
Макроэкономический прогноз меняться не будет – министр
15:35
Эксперты предрекают безработицу в ОЭСР, невиданную после Великой депрессии
15:15
Криклия просят разобраться с поставками б/у вагонов из России
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!