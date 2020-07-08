Строительство инфраструктуры поддержит стальной спрос в Китае В первом полугодии Китай одобрил ряд инфраструктурных проектов в попытке поддержать экономику, все еще пострадавшую от пандемии коронавируса, при этом работа над большинством проектов начнется во второй половине 2020 года, что поможет повысить спрос на сталь, сообщает агентство Platts.



В январе-июне Китай одобрил 13 проектов аэропортов с общим объемом инвестиций 103,96 млрд юаней (14,71 млрд долл.), что эквивалентно 57% от общего количества разрешений в 2019 году, согласно анализу S&P Global Platts.



Также за тот же период было одобрено 19 железнодорожных и городских железнодорожных транспортных проектов, и еще 12, как ожидается, будут утверждены в ближайшее время. Общая длина этих проектов составляет 4638 км, что соответствует 77% от общей длины, утвержденной в прошлом году, показал анализ Platts.



По оценкам Platts, для строительства объектов, которые в основном будут длиться с 2020 по 2025 год, потребуется 23,8 млн тонн стали.



Китай также увеличивает свою финансовую поддержку, чтобы ускорить строительство инфраструктуры. Он планирует выпустить 3,75 трлн юаней специальных облигаций местного самоуправления в 2020 году по сравнению с 2,15 трлн юаней в 2019 году. За январь-июнь было выпущено около 60% годовой квоты.



Строительство инфраструктуры уже вызвало высокий спрос на сталь с апреля из-за улучшения финансовой поддержки, а также из-за того, что девелоперы и застройщики спешат наверстать упущенное в феврале-марте, когда страна оказалась в закрытом положении.



Некоторые источники на рынке стали ожидают, что инвестиции в инфраструктуру Китая увеличатся примерно на 10% в годовом исчислении в 2020 году с минус 6,3% в январе-мае. Таким образом, спрос на сталь в результате строительства инфраструктуры, вероятно, будет расти еще сильнее во втором полугодии, чем во втором квартале 2020 года.



МинПром



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