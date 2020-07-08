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Заработки иностранных рабочих в Польше упали на 10%

08.07.20 08:07
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В первом квартале этого года иностранцы заработали в Польше 5,6 миллиарда злотых (1,27 млрд долл.), то есть на 660 млн злотых или на 150 млн долл. меньше, чем в четвертом квартале 2019 года. Об этом пишет издание "Dziennik Gazeta Prawna", передает Польское радио.

Как отмечается, двух недель локдауна хватило, чтобы заработки иностранцев, работающих в Польше, в первом квартале года упали на 10%.

"В первом квартале этого года иностранцы заработали в Польше 5,6 миллиарда злотых, то есть на 660 млн меньше, чем в четвертом квартале 2019 года, и меньше за период со второй половины 2018 года. Трудно найти другое объяснение, чем первые последствия пандемии", – сообщает газета.

Издание указывает, что перед этим темп притока иностранных работников в Польшу был медленнее, чем в прошлом году, их количество все-таки росло.

Однако начало пандемии изменило эту тенденцию – данным Главного статистического управления Польши, в первом квартале этого года количество иностранных работников в стране уменьшилась на 12% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Как сообщалось, Национальный банк (НБУ) пересмотрел прогноз объема переводов трудовых мигрантов в Украину в 2020 году с 12,5 млрд долл. до 10 млрд долл.

МинПром

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