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ОГХК в ближайшие дни погасит долги по зарплате сотрудникам

07.07.20 16:32 , fixygen.ua
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 ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), в управление которого переданы Вольногорский горно-металлургический комбинат (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (ИГОК, Житомирская обл.), в течение нескольких дней выплатит заработную плату сотрудникам.

Как сообщается в пресс-релизе компании, из-за задолженности контрагентов перед ОГХК в размере более 1 млрд грн, из которой просроченная дебиторская задолженность составляет около 366 млн грн, на предприятии возникла необходимость отсрочки выплаты зарплат. О задержке заранее был уведомлен профсоюз предприятия. Полностью выплата зарплат будет осуществлена в течение нескольких дней.

"Причиной задержки выплат стало невыполнение обязательств перед ОГХК со стороны фирм-контрагентов, заявивших об отказе платить за полученную ранее продукцию, поставки которой осуществлялось по контрактам, заключенным бывшим менеджментом компании. Юридический отдел предприятия начал претензионную работу с компаниями должниками", - поясняется в пресс-релизе.

При этом подчеркивается, что руководство ОГХК понимает, что профессиональный трудовой коллектив - наиболее ценный актив компании, поэтому делает все возможное для погашения задолженностей перед сотрудниками в течение ближайших нескольких дней.

"Финансовая ситуация на предприятии действительно сложная и я вижу, что новый руководящий состав делает все возможное для ее стабилизации. Со стороны трудового коллектива могу заявить, что мы благодарны за откровенность руководства и готовы продолжить бесперебойную работу до погашения задолженности по зарплатам", - отметил председатель профсоюзного комитета ВГМК Федор Клименко, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Сейчас новый менеджмент ОГХК активно работает над устранением кассовых разрывов предприятия, возникших из-за финансовых махинаций экс-руководителей. Новые контрагенты тщательно проверяются, контракты с ними заключаются на условиях полной или частичной предоплаты и по рыночным ценам.

"Это неприятная ситуация, но она контролируется и решается. В течение нескольких дней мы выделим средства для выплаты зарплат в полном объеме и сделаем все необходимое, чтобы не допустить повторения подобных задержек. Уже с середины июля ОГХК выходит на новый режим работы, что гарантирует стабильное поступление средств за продукцию компании. Я очень благодарен сотрудникам за понимание ситуации. Только наша с вами общая большая работа в пользу государства и ОГХК позволит больше никогда не допустить такого кризиса, из которого сегодня выходит предприятие", - сообщил зампредседателя правления ОГХК Артур Сомов.

ГП "Объединенная горно-химическая компания" начала фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов Вольногорского горно-металлургического комбината (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанского горно-обогатительного комбината (ИГОК, Житомирская обл.). 8 декабря 2016 года ГП было преобразовано в ПАО "ОГХК", 26 декабря 2018 года - из ПАО в ЧАО. ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.

Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Ее сроки несколько раз откладывали, в последний раз – до лета в связи с коронакризисом и карантином.

Готовит ОГХК к приватизации "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise

МинПром

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