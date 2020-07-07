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Благодаря цифровизации ДТЭК сэкономил 150 млн грн

07.07.20 16:15
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Энергохолдинг "ДТЭК" благодаря внедрению в производственные и административные процессы компании цифровых технологий сэкономил около 150 млн грн за период 2019-2020 годов.

"Наши прошлогодние инвестиции в программу цифровой трансформации уже начали окупаться. С весны прошлого года, когда стартовала наша программа, экономический эффект от цифровизации уже составил около 150 млн грн – 100 млн в 2019 и 50 млн в 2020-м году", – приводятся в пресс-релизе компании слова руководителя программы MODUS по цифровой трансформации "ДТЭК" Дмитрия Осыки.

Отмечается, что "ДТЭК" начал процесс цифровой трансформации с проектов в пяти первых направлениях: цифровые шахты, ТЭС, логистика, сети и HR. В 2020 году к проектам первой волны добавились еще четыре направления – цифровые месторождение, аналитика, офис и закупки.

"В 2021 году мы расширяемся еще на два направления – цифровизацию клиентских услуг и источников возобновляемой энергетики", – добавил Осыка.

Глобальная цель – в 2025+ году "ДТЭК" должен стать цифровым предприятием, где люди и технологии эффективно сотрудничают, налажены и оптимизированы все процессы и сформированы так называемые диджитал-культура и цифровой образ мышления, резюмировал Д.Осыка.

Как сообщалось, в марте 2020 года "ДТЭК", впервые в Украине, проложил Wi-Fi связь на глубине 500 метров на шахте "Юбилейная" (Днепропетровская обл.) для развертывания многофункциональной системы обеспечения безопасности шахтеров.

МинПром

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