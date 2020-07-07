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Эксперты предрекают безработицу в ОЭСР, невиданную после Великой депрессии

07.07.20 15:35 , Интерфакс
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Уровни безработицы в развитых странах мира в текущем году будут выше, чем в любой период со времен Великой депрессии, и не вернутся к докризисным значениям, как минимум, до 2022 года, прогнозирует Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Организация предостерегла от преждевременного отказа от экстренных мер, направленных на поддержку занятости, и заявила, что власти стран должны запустить новые программы, чтобы стимулировать компании нанимать персонал, особенно тех сотрудников, которые впервые вышли на рынок труда.

При этом уровни безработицы могут быть даже выше, если вторая волна коронавируса приведет к введению новых локдаунов, отмечает ОЭСР. Согласно прогнозу организации, уровень безработицы в США в случае возобновления режима ограничений составит 12,9% в 2020 году и 11,5% в 2021 году по сравнению с 11,3% в текущем году и 8,5% в следующем без введения локдаунов.

Ограничения, которые власти стран стали вводить с середины марта в связи с распространением коронавируса, привели к масштабным сокращениям. Уровень безработицы в странах ОЭСР вернулся к значениям, в последний раз наблюдавшимся после глобального финансового кризиса 2008 года.

"Мы фактически вернулись в 2010 год", - сказал директор ОЭСР по вопросам занятости Стефано Скарпетта. "За три месяца мы потеряли весь прирост занятости, на который ушло десятилетие", - отметил он.

По его подсчетам, даже если миру удастся избежать второй волны коронавируса, уровень безработицы в странах ОЭСР достигнет 9,4% в последние три месяца текущего года - значения, в последний раз зафиксированного в 1930-х годах. В случае второй волны пандемии уровень безработицы может вырасти до 12,6%.

В случае сценария, который ОЭСР называет оптимистичным и который предусматривает возможность избежать новых вспышек коронавируса, уровень безработицы, как ожидается, будет снижаться лишь постепенно и составит 7,7% к концу 2021 года. В случае второй волны он, как ожидается, составит 8,9%.

ОЭСР прогнозирует, что самый существенный рост безработицы в текущем году будет наблюдаться в США: ожидается, что показатель вырастет на 7,6 процентного пункта.

Для сравнения, уровень безработицы в Германии, как ожидается, увеличится на 1,4 процентного пункта в текущем году, а показатель во Франции может вырасти на 2,5 процентного пункта.

МинПром

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