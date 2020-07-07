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Криклия просят разобраться с поставками б/у вагонов из России

07.07.20 15:15 , Подробности
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Министерство инфраструктуры должно вмешаться в ситуацию, которая сложилась с ввозом бывших в употреблении железнодорожных вагонов из России и продлением их сроков эксплуатации, запретив такой ввоз и выпуск таких вагонов на колею. Соответствующее обращение к министру Владиславу Криклию опубликовал на своей странице в Facebook глава комитета по вопросам инфраструктуры Федерации работодателей Украины, учредитель "Первой логистической компании" Максим Шкиль.

Он также опубликовал телеграмму, согласно которой "Укрзализныця" 3 июля 2020 года разрешила ввоз 539 вагонов-зерновозов с продленным сроком эксплуатации из России, несмотря на наличие запрета Кабмина, датированного еще 2015 годом. По словам М.Шкиля, большинство ввозимых вагонов 1980-х годов выпуска, что делает их фактически металлоломом.

"В Украине есть профицит вагонов, что привело к падению ставок перевозки грузов и экономического кризиса в области железнодорожных перевозок и области вагоностроения. "Укрзализныця" не списывает вагоны, по которым истек срок эксплуатации, а постоянно продлевает срок их службы, что не соответствует мировой практике и является экономически необоснованным. Также "УЗ" разрешает ввоз и эксплуатацию на территории Украины вагонов с РФ, с учетом года производства (преимущественно 1980-е) является металлоломом. Кроме того, "УЗ" позволяет выпуск на пути вагонов с продленным сроком службы", - написал М.Шкиль.

По его словам, в результате таких действий "УЗ" и Мининфраструктуры остановилась работа украинских производителей вагонов, растет безработица, сворачиваются инвестиции в новый подвижной состав, в дальнейшем это повлияет на падение ВВП.

"Общий размер инвестиций частных перевозчиков в новый подвижной состав на территории Украины в течение 2017-2019 годов составляет более 500 млн долл. В частности, только я, как владелец "Первой логистической компании", инвестировал в приобретение собственного нового подвижного состава более 30 млн долл. Падение ставок перевозок создает огромные экономические трудности для национальных и международных операторов. Инвесторы не имеют возможности обслуживать свои долговые обязательства, не говоря уже об инвестициях в приобретение новых вагонов и расширение парка", - написал он.

М.Шкиль отметил, что инициировал встречу с министром и и. о. главы "УЗ" Иваном Юриком для обсуждения проблемы избыточного подвижного состава вместе с другими участниками рынка. На встрече было предложено запретить продлевать срок службы старых вагонов, запретить выпуск на колею вагонов с продленным сроком службы, запретить ввоз вагонов с продленным сроком службы или срок службы которых закончился с территории сопредельных государств.

"Министр инфраструктуры лично пообещал, что вопросы будут срочно проработаны, будут приняты меры по защите прав национальных производителей и инвесторов, которые будут даны соответствующие поручения для решения существующей проблемы, он приложит максимальные усилия для решения существующих проблем отрасли. Но есть ли результат? Ответ - нет. Мы получили только обещания, сегодня снова завозятся российские вагоны с истекшим сроком службы и снова этим вагонам разрешено продлевать срок эксплуатации", - добавил М.Шкиль.

МинПром

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