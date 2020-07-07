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В мае прибыль китайских метзаводов резко выросла

07.07.20 15:06
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Металлургические заводы Китая нарастили свою прибыльность в мае по мере роста спроса на их продукцию, сообщает агентство Синьхуа.

Прибыль металлургических предприятий Китая выросла на 81,8% в месячном исчислении относительно апреля текущего года, достигнув 14,8 млрд юаней (около 2,1 млрд долл.).

Продажи выросли на 6,5% в мае относительно апреля, достигнув 374 млрд юаней.

За первые пять месяцев года прибыль крупнейших металлургических предприятий Китая достигла 41,9 млрд юаней, что на 50,9% ниже, чем годом ранее. Производство стали выросло на 1,2% в годовом исчислении в период с января по май.

МинПром

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