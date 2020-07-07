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Член набсовета УЗ Кун блокирует тендеры по продаже лома из списанных вагонов

07.07.20 14:59
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Менеджеры среднего звена "Укрзализныци", которые непосредственно занимаются организацией тендеров, получили приказ поставить все летние и осенние аукционы по продаже металлолома на паузу, сообщает БизнесЦензор.

По информации издания, все ниточки ведут к члену наблюдательного совета "Укрзализныци" Кристиану Куну, в сферу компетенции которого как раз и относятся закупки и продажи имущества ж/д компании. По информации от источников, близки к наблюдательному совету УЗ, лично г-н Кун выступает категорически против продажи "хлама" УЗ, который он собирается ремонтировать на ремонтных заводах "Укрзализныци", а также отдавать на внешние подряды иностранным машиностроителям.

Напомним, что долгое время "Укрзализныця" не могла договориться с основными потребителями лома – метпредприятиями – об условиях отгрузки сырья. Так, железнодорожники настаивали на том, чтобы покупатели самостоятельно вывозили металлолом с площадок ж/д компании. В то же время металлурги называли такой подход рискованным и предлагали традиционный вариант – покупать уже погруженное в вагоны сырье.

И как только УЗ учла позицию ключевых потребителей металлолома, метпредприятия сразу же пришли на аукционы. Особенно успешной выглядит июньская серия аукционов, когда из 38 лотов общим объемом 79 тыс. т лома удалось продать 18 лотов на 53 тыс. т. В итоге, сумма, которая поступила на счета "Укрзализныци", составила 215 млн. грн.

По данным ProZorro.Sales, в 1 полугодии 2020 года "Укрзализныця" продала 105 тыс. т лома на сумму 433 млн. грн.

На этом фоне компания анонсировала амбициозную цель: нарастить продажи металлолома в 2020 году до 276 тыс. т на сумму 1,1 млрд. грн.

Стоит отметить, что весной объединение предприятий "Укрметаллургпром" призвало УЗ принять меры для увеличения продаж лома. Проблема сбора металлолома актуализировалась для металлургов на фоне карантинных ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Именно поэтому метпредпрятия просили УЗ повысить эффективность реализации металлолома и активизировать списание вагонов.

МинПром

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