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Индийская JSW хочет полностью отказаться от импорта стали из Китая

07.07.20 14:38 , МеталлТорг ру
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Как сообщает Yieh.com, после недавнего военного конфликта между Китаем и Индией индийская JSW Group решила сократить свой текущий импорт из Китая до нуля в течение следующих двух лет в ответ на бойкот китайских товаров. В настоящее время группа имеет чистый импорт в размере 400 млн долл. в год из Китая.

Парт Джиндал, управляющий директор JSW Group, заявил, что неспровоцированная атака Китая на территорию Индии является серьезным предупреждением и настойчивым призывом к действиям.

Однако, согласно сообщениям, объявленным Объединенным промышленным комитетом (JPC), учреждением, уполномоченным министерством стали Индии, Китай был основным экспортным направлением индийской стали в апреле-мае этого года, и на долю Китая приходилось 48% готовой продукции индийского экспорта готовой стали.

МинПром

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