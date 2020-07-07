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Индийская JSW хочет полностью отказаться от импорта стали из Китая
07.07.20 14:38 , МеталлТорг ру
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Как сообщает Yieh.com, после недавнего военного конфликта между Китаем и Индией индийская JSW Group решила сократить свой текущий импорт из Китая до нуля в течение следующих двух лет в ответ на бойкот китайских товаров. В настоящее время группа имеет чистый импорт в размере 400 млн долл. в год из Китая.
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