Благодаря траншу МВФ международные резервы Украины выросли на 3 млрд долл. Размер международных резервов Украины в течение июня 2020 года вырос на 12,4% (на 3 143,90 млн долл.). На 1 июля размер резервов составил 28 515,73 млн долл. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.



Таким образом, с начала года размер международных резервов вырос на 3 213,57 млн долл. (на 12,7%).



Как отметили в пресс-службе НБУ, в последний раз на таком уровне резервы находились осенью 2012 года.



В пресс-службе напомнили, что в июне Украина получила первый транш от Международного валютного фонда на 2,076 млрд долл., а также связанное официальное финансирование от Евросоюза объемом 500 млн евро. Кроме этого, правительство разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированные в валюте, на 353,3 млн евро.



Отметим, в июне 2020 года на валютном рынке продолжалось превалирование ревальвационного давления.



Это дало возможность НБУ и далее покупать иностранную валюту для пополнения международных резервов. По итогам июня сальдо интервенций НБУ было положительным и составило 1,2 млрд долл. (с начала года - 1,1 млрд долл.).



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