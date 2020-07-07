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Благодаря траншу МВФ международные резервы Украины выросли на 3 млрд долл.

07.07.20 14:19 , РБК Украина
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Размер международных резервов Украины в течение июня 2020 года вырос на 12,4% (на 3 143,90 млн долл.). На 1 июля размер резервов составил 28 515,73 млн долл. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Таким образом, с начала года размер международных резервов вырос на 3 213,57 млн долл. (на 12,7%).

Как отметили в пресс-службе НБУ, в последний раз на таком уровне резервы находились осенью 2012 года.

В пресс-службе напомнили, что в июне Украина получила первый транш от Международного валютного фонда на 2,076 млрд долл., а также связанное официальное финансирование от Евросоюза объемом 500 млн евро. Кроме этого, правительство разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированные в валюте, на 353,3 млн евро.

Отметим, в июне 2020 года на валютном рынке продолжалось превалирование ревальвационного давления.

Это дало возможность НБУ и далее покупать иностранную валюту для пополнения международных резервов. По итогам июня сальдо интервенций НБУ было положительным и составило 1,2 млрд долл. (с начала года - 1,1 млрд долл.).

МинПром

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