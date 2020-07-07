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Еврокомиссия изменила прогноз цены на нефть

07.07.20 14:01 , Бизнес Цензор
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Еврокомиссия повысила оценку среднегодовой цены нефти марки Brent на текущий год до 41,8 долл. за баррель, а на следующий год — до 43,1 долл., говорится в ее летнем экономическом прогнозе. Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

В предыдущем, весеннем, прогнозе цена ожидалась на уровне 38,4 долл. и 40,2 долл. соответственно.

"В целом предполагается средняя цена нефти марки Brent около 42 долл. США за баррель в 2020 году и 43 долл. США за баррель в 2021 году", — говорится в докладе.

Отмечается, что восстановлению цен после некоторой выраженной волатильности в апреле способствовало соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи. Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 млн барр. в сутки на два месяца, а 6 июня это условие было продлено на июль. Далее объем сокращений снизится до 7,7 млн барр. в сутки на период до конца года и 5,8 млн барр. — до конца апреля 2022 года.

МинПром

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