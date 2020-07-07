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ПриватБанк не смог отсудить у Коломойского 247 АЗС

07.07.20 13:44 , Бизнес Цензор
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Северный апелляционный хозсуд своим постановлением от 23 июня отказался удовлетворить апелляционную жалобу ПриватБанка и оставил без изменений предыдущее судебное решение, которой было удовлетворено ходатайство 38 компаний, связанных с "приватовцами "и в рамках обеспечения их иска запрещено банку употреблять любые действия по возврату 247 АЗС, переданных банком в лизинг. Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

Согласно судебным материалам в 2016 году 15 компаний, связанных с экс-владельцами ПриватБанка, заключили с банком договоры финансового лизинга, по которым получили от ПриватБанка 247 АЗС.

В дальнейшем эти компании передали АЗС в аренду 38 компаниям (которые являются истцами в упомянутом деле).

Задолженность компаний-лизингополучателей перед ПриватБанком превышает 2 млрд грн, а банк принимает меры по расторжению соответствующих договоров финансового лизинга и возврата объектов лизинга, которые находятся в аренде у компаний-заявителей.

По данным ПриватБанка, на конец I квартала 2020 объем портфеля кредитов и дебиторской задолженности по финансовому лизингу, который он связывает с бывшими акционерами, составил 218,1 млрд грн.

Ранее Игорь Коломойский публично отрицал информацию НБУ, что около 95% корпоративного портфеля ПриватБанка, который сформировался до национализации, были инсайдерскими займами.

МинПром

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