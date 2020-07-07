Газпромовский газ стоит ниже уровня рентабельности Средняя цена экспорта газа "Газпрома" в мае 2020 года снизилась до 94 долл. за тысячу кубометров, следует из данных ФТС России.



Эта цена оказывается ниже цены безубыточности поставок российского газа в Европу. По подсчетам "Интерфакса", рентабельный уровень экспорта для "Газпрома" находится не ниже 100 долл. за 1 тыс. кубометров: 13 долл. - себестоимость добычи, 14 долл. - НДПИ, 27 долл. - транспортировка по России, минимум 20 долл. - транспортировка до целевых рынков Европы – итого свыше 70 долл., а затем надо добавить таможенную пошлину в 30%. А по оценке Fitch Ratings, уровень безубыточности – это 105 долл. за тысячу кубов.



В январе 2020 года, по данным Федеральной таможенной службы, средняя цена по экспортному портфелю "Газпрома" была 162 долл, в феврале - 143 долл, в марте - 125 долл., в апреле - 109 долл. за тысячу кубометров.



Выручка от экспорта газа в мае 2020 года составила 1,123 млрд долл. (по сравнению с 1,319 млрд долл. за апрель, 1,766 млрд долл. за март, 2,028 млрд долл. за февраль и 3,018 млрд за январь 2020 года).



Объем поставок на экспорт в мае 2020 года составил 11,9 млрд куб. м (в мае 2019 года было 16,581 млрд куб. м.



Значительная часть экспортного портфеля "Газпрома" привязана к различным спотовым индексам. В мае спотовые цены на газ в Европе достигли минимума. Средняя котировка газа с поставкой "на следующий день" на голландском хабе TTF (главном в Европе) снизилась до 52 долл. за тысячу кубометров с провалом до 34 долл. в последней декаде месяца. В настоящее время спотовые цены на газ на TTF восстановились до уровня немногим выше 60 долл. за тысячу кубометров.



Краткосрочный спот ("день вперед" и "месяц вперед") определяет менее 40% портфеля контрактов "Газпрома". В портфеле долгосрочных контрактов концерна большую роль играют форвардные контракты с привязкой к ценам спотовых площадок "квартал вперед", "сезон вперед", "год вперед", отмечал две недели назад начальник управления структурирования контрактов и ценообразования ООО "Газпром экспорт" Сергей Комлев. Эта контрактная защита позволяет "Газпрому" продавать газ по цене в 2-3 раза дороже краткосрочных котировок.



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