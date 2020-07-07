Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Руда в Китае дешевеет, но держится выше отметки 100 долл/тонну

07.07.20 13:17
печать
размер текста:

Как сообщает агентство Reuters, в понедельник 6 июля фьючерсы на железную руду снизились, так как растущие запасы в портах Китая успокоили беспокойство по поводу ограниченности поставок в мире, из-за чего спотовые цены поддерживаются на уровне выше 100 долл. за тонну уже более месяца.

Железная руда на Даляньской товарной бирже упала на 0,5% до 740 юаней (104,90 долл.) за тонну, в то время как самый активный контракт Сингапурской биржи упал на 0,9% до 95,64 долл. за тонну.

Далянский контракт вырос на 29% в первой половине 2020 года, в основном во втором квартале, когда спрос восстановился после того, как Китай ослабил ограничения, вызванные коронавирусом, в то время как возникли опасения по поводу добычи в Бразилии.

Внимание рынка приковано к бразильской компании Vale SA и на то, как рост числа случаев COVID-19 в стране может повлиять на ее добычу, уже затрудненную аварией в прошлом году.

"Vale подтвердила, что вернет большую часть потерянного производства в ближайшие месяцы. Это дало сигнал об ослаблении дефицита поставок в связи с ростом морских торгов (ожидается) в предстоящие недели", - отмечают аналитики ANZ.

Спотовые цены на железную руду с Fe 62% в конце прошлой недели были на уровне 101.50 долл. за тонну, сообщает SteelHome.

Согласно последнему прогнозу правительства Австралии, цены на железную руду в этом году в среднем составят 79 долл. за тонну. Ожидается, что к 2022 году рост предложения приведет к снижению цены в среднем до 65 долл.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:44
ПриватБанк не смог отсудить у Коломойского 247 АЗС
13:25
Газпромовский газ стоит ниже уровня рентабельности
12:59
Обанкротившийся Pilsen Steel достался немецкой компании
12:45
ФРУ призвала правительство не повышать тарифы на электроэнергию
12:18
Ferrexpo во втором квартале нарастила выпуск окатышей на 5,4%
11:58
Настоящая реформа Укрзализныци это разделение ее на несколько компаний
11:44
Компенсировать зеленый тариф возможно не за счет промышленности - мнение
11:04
В Украине нельзя повышать тариф на передачу электроэнергии
10:56
Украинцам не стоит надеяться на быстрый рост зарплат
10:36
Газпром намерен полностью загрузить газопровод Ямал-Европа
10:27
В Иране начали строить завод по переработке руды мощностью 5 млн тонн
10:10
Коронакризис подтолкнул бизнес к уходу в тень
09:50
Codelco сокращает персонал рудника El Teniente
09:28
Мировая экономика вряд ли восстановится после коронавируса и через год
09:13
Минэнерго предлагает потратить 900 млн грн налога на выбросы на модернизацию предприятий
09:00
Канадская компания восстановит добычу цинка на австралийском руднике
08:51
В июне Бразилия увеличила поставки руды в Китай на 35%
08:35
Украина может накопить к сезону 2020-21 рекордное количество газа в ПХГ
08:10
На испанскую проблемную компанию нашелся покупатель
08:02
Норникелю выписали рекордный экологический штраф
06.07.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!