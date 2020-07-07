Руда в Китае дешевеет, но держится выше отметки 100 долл/тонну

Как сообщает агентство Reuters, в понедельник 6 июля фьючерсы на железную руду снизились, так как растущие запасы в портах Китая успокоили беспокойство по поводу ограниченности поставок в мире, из-за чего спотовые цены поддерживаются на уровне выше 100 долл. за тонну уже более месяца.
Железная руда на Даляньской товарной бирже упала на 0,5% до 740 юаней (104,90 долл.) за тонну, в то время как самый активный контракт Сингапурской биржи упал на 0,9% до 95,64 долл. за тонну.
Далянский контракт вырос на 29% в первой половине 2020 года, в основном во втором квартале, когда спрос восстановился после того, как Китай ослабил ограничения, вызванные коронавирусом, в то время как возникли опасения по поводу добычи в Бразилии.
Внимание рынка приковано к бразильской компании Vale SA и на то, как рост числа случаев COVID-19 в стране может повлиять на ее добычу, уже затрудненную аварией в прошлом году.
"Vale подтвердила, что вернет большую часть потерянного производства в ближайшие месяцы. Это дало сигнал об ослаблении дефицита поставок в связи с ростом морских торгов (ожидается) в предстоящие недели", - отмечают аналитики ANZ.
Спотовые цены на железную руду с Fe 62% в конце прошлой недели были на уровне 101.50 долл. за тонну, сообщает SteelHome.
Согласно последнему прогнозу правительства Австралии, цены на железную руду в этом году в среднем составят 79 долл. за тонну. Ожидается, что к 2022 году рост предложения приведет к снижению цены в среднем до 65 долл.