Руда в Китае дешевеет, но держится выше отметки 100 долл/тонну Как сообщает агентство Reuters, в понедельник 6 июля фьючерсы на железную руду снизились, так как растущие запасы в портах Китая успокоили беспокойство по поводу ограниченности поставок в мире, из-за чего спотовые цены поддерживаются на уровне выше 100 долл. за тонну уже более месяца.



Железная руда на Даляньской товарной бирже упала на 0,5% до 740 юаней (104,90 долл.) за тонну, в то время как самый активный контракт Сингапурской биржи упал на 0,9% до 95,64 долл. за тонну.



Далянский контракт вырос на 29% в первой половине 2020 года, в основном во втором квартале, когда спрос восстановился после того, как Китай ослабил ограничения, вызванные коронавирусом, в то время как возникли опасения по поводу добычи в Бразилии.



Внимание рынка приковано к бразильской компании Vale SA и на то, как рост числа случаев COVID-19 в стране может повлиять на ее добычу, уже затрудненную аварией в прошлом году.



"Vale подтвердила, что вернет большую часть потерянного производства в ближайшие месяцы. Это дало сигнал об ослаблении дефицита поставок в связи с ростом морских торгов (ожидается) в предстоящие недели", - отмечают аналитики ANZ.



Спотовые цены на железную руду с Fe 62% в конце прошлой недели были на уровне 101.50 долл. за тонну, сообщает SteelHome.



Согласно последнему прогнозу правительства Австралии, цены на железную руду в этом году в среднем составят 79 долл. за тонну. Ожидается, что к 2022 году рост предложения приведет к снижению цены в среднем до 65 долл.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



