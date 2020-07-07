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Обанкротившийся Pilsen Steel достался немецкой компании

07.07.20 12:59
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Германская промышленная группа Max Aicher приобрела обанкротившегося чешского производителя поковок, прокатных валков и других металлоизделий Pilsen Steel.

Немецкая компания уже заплатила полную стоимость покупки Pilsen Steel. Сумма покупки не разглашается.

Предприятие с 2006 до 2010 года находилось в собственности российской группы "Объединенные машиностроительные заводы" (ОМЗ). Группа приняла решение продать актив на фоне всемирного финансового кризиса. Выкупила завод фирма United Pilsen предпринимателя Игоря Шамиса за 125,6 млн евро. В этих целях был привлечен кредит "Внешэкономбанка" в размере 110 млн евро.

В середине января 2015 года Pilsen Steel вновь остановил производство, распустив сотрудников в вынужденный отпуск с сохранением до 80% зарплаты. Тогда сообщалось, что "Внешэкономбанк" и Шамис обсуждают варианты урегулирования ситуации с кредитами ВЭБа и "ВЭБ Капитала". В результате завод отошел к компании "ВЭБ Капитал", которая по сути забрала его у Игоря Шамиса за долги.

Однако и финансирование ВЭБа не помогло, завод вновь подал иск о признании себя неплатежеспособным. Соответствующие документы принял Краевой суд в Пльзене 21 января 2019 года. Как отметило издание Е15, заявление стало кульминацией финансового кризиса, который начался после того, как в 2018 году "Внешэкономбанк" окончательно перестал финансировать Pilsen Steel.

Завод оснащен 70-тонной электродуговой печью производительностью 150 тыс. тонн в год, установкой "печь-ковш", ковочным и металлообрабатывающим оборудованием.

МинПром

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