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ФРУ призвала правительство не повышать тарифы на электроэнергию

07.07.20 12:45
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Повышение тарифов на передачу электроэнергии увеличит стоимость электроэнергии для промышленности и населения и приведет к сокращению производства и росту безработицы в стране. Об этом говорится в обращении Федерации работодателей Украины премьер-министру Денису Шмыгалю.

В ФРУ отметили, что не поддерживают рост тарифов на передачу, диспетчерское управление и распределение электроэнергии, которое инициирует Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, поскольку такое повышение тарифов увеличит цену электроэнергии для промышленности и вызовет у предприятий негативную реакцию.

"По данным Государственной службы статистики Украины в мае 2020 индекс промышленной продукции составляет 88,3% по сравнению с маем 2019 года. В январе-мае 2020 года по сравнению с январем-маем 2019 индекс промышленной продукции составил 91,3%, в т.ч. . в добывающей промышленности и разработке карьеров - 93,4%, перерабатывающей - 90,0%. Уровень безработицы в I квартале 2020 среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составил 8,5%, а среди лиц в возрасте 15-70 лет - 8,6%", - отмечается в обращении.

По результатам исследования, проведенного ФРУ в апреле 2020 путем опроса компаний-членов федерации во время карантина, вызванного COVID-19, установлено, что 24% опрошенных не работали и 40% - работали частично. 11% опрошенных были вынуждены увольнять работников. Около 90% респондентов оценили уровень снижения доходов/продаж бизнеса вследствие негативного влияния пандемии как "высокий (снижение более чем на 50%)" - в 53% или "средний (снижение от 20 до 50%)" - в 38%.

"Рост тарифов на передачу, диспетчерское управление и распределение электроэнергии, даже в 2 раза, вместо предыдущих 4-х, как это предлагает НКРЭКП, станет дополнительным негативным фактором для потери конкурентоспособности промышленной продукции украинских производителей как на внутреннем, так и на внешних рынках. Снижение конкурентоспособности украинской продукции приведет к сокращению производства и, как следствие, к росту уровня безработицы в Украине ", - отмечается в обращении.

По оценкам ФРУ, негативный эффект от повышения тарифов в дальнейшем почувствует не только промышленность, но и другие отрасли экономики и обычные граждане страны.

3 целью урегулирования данного вопроса и нахождения компромисса между интересами всех участников рынка электроэнергии и сохранение промышленности Украины, ФРУ призывает срочно провести совещание с участием федерации и отраслевых представителей.

МинПром

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