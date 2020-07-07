Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Ferrexpo во втором квартале нарастила выпуск окатышей на 5,4%

07.07.20 12:18
печать
размер текста:

Во втором квартале 2020 года компания Ferrexpo увеличила производство окатышей на 5,4% по сравнению с предыдущим кварталом, до 2,873 млн тонн. Об этом сообщает пресс-служба компании.

При этом производство окатышей с содержанием железа 62% по итогам второго квартала снизилось на 66,3%, до 24,7 тыс. тонн, а окатышей с содержанием железа 65% - выросло на 7,4%, до 2,848 млн тонн.

В первом полугодии 2020 года компания увеличила производство окатышей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,6%, до 5,598 млн тонн. Производство окатышей с содержанием железа 62% снизилось на 54,4%, до 98 тыс. тонн, а окатышей с содержанием железа 65% - выросло на 7,1%, до 5,5 млн тонн.

Компания сообщает, что объем продаж за 1 полугодие 2020 года вырос приблизительно на 21% до уровня 6,1 млн тонн (1 полугодие 2019 года – 5,0 млн тонн), что отражает также продажу запасов.

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа.

В 2019 г. компания произвела 10,5 млн тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:58
Настоящая реформа Укрзализныци это разделение ее на несколько компаний
11:44
Компенсировать зеленый тариф возможно не за счет промышленности - мнение
11:04
В Украине нельзя повышать тариф на передачу электроэнергии
10:56
Украинцам не стоит надеяться на быстрый рост зарплат
10:36
Газпром намерен полностью загрузить газопровод Ямал-Европа
10:27
В Иране начали строить завод по переработке руды мощностью 5 млн тонн
10:10
Коронакризис подтолкнул бизнес к уходу в тень
09:50
Codelco сокращает персонал рудника El Teniente
09:28
Мировая экономика вряд ли восстановится после коронавируса и через год
09:13
Минэнерго предлагает потратить 900 млн грн налога на выбросы на модернизацию предприятий
09:00
Канадская компания восстановит добычу цинка на австралийском руднике
08:51
В июне Бразилия увеличила поставки руды в Китай на 35%
08:35
Украина может накопить к сезону 2020-21 рекордное количество газа в ПХГ
08:10
На испанскую проблемную компанию нашелся покупатель
08:02
Норникелю выписали рекордный экологический штраф
06.07.20
18:03
В Раде появились желающие отставки Криклия
17:56
Почти треть украинских компаний планируют распродажу активов
17:32
Цены в Украине составляют треть от средних по миру
17:13
В июне нефть в Украине стоила дороже на 31%, чем в мае
16:55
Курс доллара может вырасти до 27,7 грн.
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!