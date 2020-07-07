Ferrexpo во втором квартале нарастила выпуск окатышей на 5,4% Во втором квартале 2020 года компания Ferrexpo увеличила производство окатышей на 5,4% по сравнению с предыдущим кварталом, до 2,873 млн тонн. Об этом сообщает пресс-служба компании.



При этом производство окатышей с содержанием железа 62% по итогам второго квартала снизилось на 66,3%, до 24,7 тыс. тонн, а окатышей с содержанием железа 65% - выросло на 7,4%, до 2,848 млн тонн.



В первом полугодии 2020 года компания увеличила производство окатышей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,6%, до 5,598 млн тонн. Производство окатышей с содержанием железа 62% снизилось на 54,4%, до 98 тыс. тонн, а окатышей с содержанием железа 65% - выросло на 7,1%, до 5,5 млн тонн.



Компания сообщает, что объем продаж за 1 полугодие 2020 года вырос приблизительно на 21% до уровня 6,1 млн тонн (1 полугодие 2019 года – 5,0 млн тонн), что отражает также продажу запасов.



Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа.



В 2019 г. компания произвела 10,5 млн тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США.



МинПром



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