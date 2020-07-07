Настоящая реформа Укрзализныци это разделение ее на несколько компаний Для повышения эффективности "Укрзализныцю" необходимо разделить на несколько предприятий по функциональным направлениям. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.



"Например, грузовыми перевозками будет заниматься одна компания, пассажирскими – другая, управлять вокзалами и инфраструктурой – третья, ремонтировать подвижной состав – четвертая", - сказал он.



По его мнению, такой подход максимально упростит управление и сократит возможности для коррупции. "Ведь коррупционерам теперь не удастся за счет перекрестного субсидирования покрывать убытки от своих действий прибылью, например, от направления грузовых перевозок. Менее прибыльные направления, наконец, смогут заняться настоящими реформами и антикризисным менеджментом вместо того, чтобы говорить о невозможности заработать прибыль в принципе", - считает Д.Шпенов.



Нардеп выразил уверенность, что сегодня с политической точки зрения сложилась идеальная ситуация для начала настоящей реформы АО "Укрзализныця". Он обратил внимание на то, что в парламенте работает провластное монобольшинство. Профильные министр и глава Комитета ВР – также представляют партию "Слуга народа". В Верховной Раде зарегистрирована новая редакция законопроекта "О железнодорожном транспорте" №1196-1.



"Чтобы заработал мотор, осталось включить зажигание – то есть, найти политическую волю и начать реформу ж/д монополиста. Последние события в стране показывают, что такая воля сразу находится у власти, если президент раздаст несколько "волшебных пендюлей". Очень надеюсь, что проблема реформы ж/д отрасли окажется в поле зрения главы государства, и украинская железная дорога станет одним из локомотивов экономического роста, а не рассадником коррупции, каковой она сегодня, к сожалению, является", - сказал Д.Шпенов.



При этом политик обратил внимание на тот факт, что Наблюдательный совет "Укрзализныци" несмотря на заоблачные зарплаты его членов так и не смог ни сделать работу компании эффективной, ни побороть системную коррупцию на железной дороге. "По результатам последней проверки аудиторы Госаудитслужбы зафиксировали в деятельности УЗ нарушений на 12 млрд. грн, из которых 9 млрд. грн – в результате коррупции на публичных закупках. Не так давно в СМИ прогремели коррупционные скандалы с конкурсом на отбор компании по питанию в поездах и закупкой электроэнергии", - напомнил он.



"А последний случай и вовсе показал полное бездействие Набсовета, - отметил Д.Шпенов. – Правоохранительные органы установили, что в течение 2017-2019 гг. должностные лица региональных филиалов АО "Укрзализныця" - "Южная железная дорога" и "Юго-Западная железная дорога" - перечислили 70 млн. грн на счета подконтрольных им предприятий за поставку чугунных тормозных колодок. Оказалось, что эти колодки полностью не соответствуют техническим условиям. Так, кроме необоснованного роста расходов, под угрозу была поставлена безопасность перевозок людей и грузов"



МинПром



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