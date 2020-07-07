Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Настоящая реформа Укрзализныци это разделение ее на несколько компаний

07.07.20 11:58
печать
размер текста:

Для повышения эффективности "Укрзализныцю" необходимо разделить на несколько предприятий по функциональным направлениям. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.

"Например, грузовыми перевозками будет заниматься одна компания, пассажирскими – другая, управлять вокзалами и инфраструктурой – третья, ремонтировать подвижной состав – четвертая", - сказал он.

По его мнению, такой подход максимально упростит управление и сократит возможности для коррупции. "Ведь коррупционерам теперь не удастся за счет перекрестного субсидирования покрывать убытки от своих действий прибылью, например, от направления грузовых перевозок. Менее прибыльные направления, наконец, смогут заняться настоящими реформами и антикризисным менеджментом вместо того, чтобы говорить о невозможности заработать прибыль в принципе", - считает Д.Шпенов.

Нардеп выразил уверенность, что сегодня с политической точки зрения сложилась идеальная ситуация для начала настоящей реформы АО "Укрзализныця". Он обратил внимание на то, что в парламенте работает провластное монобольшинство. Профильные министр и глава Комитета ВР – также представляют партию "Слуга народа". В Верховной Раде зарегистрирована новая редакция законопроекта "О железнодорожном транспорте" №1196-1.

"Чтобы заработал мотор, осталось включить зажигание – то есть, найти политическую волю и начать реформу ж/д монополиста. Последние события в стране показывают, что такая воля сразу находится у власти, если президент раздаст несколько "волшебных пендюлей". Очень надеюсь, что проблема реформы ж/д отрасли окажется в поле зрения главы государства, и украинская железная дорога станет одним из локомотивов экономического роста, а не рассадником коррупции, каковой она сегодня, к сожалению, является", - сказал Д.Шпенов.

При этом политик обратил внимание на тот факт, что Наблюдательный совет "Укрзализныци" несмотря на заоблачные зарплаты его членов так и не смог ни сделать работу компании эффективной, ни побороть системную коррупцию на железной дороге. "По результатам последней проверки аудиторы Госаудитслужбы зафиксировали в деятельности УЗ нарушений на 12 млрд. грн, из которых 9 млрд. грн – в результате коррупции на публичных закупках. Не так давно в СМИ прогремели коррупционные скандалы с конкурсом на отбор компании по питанию в поездах и закупкой электроэнергии", - напомнил он.

"А последний случай и вовсе показал полное бездействие Набсовета, - отметил Д.Шпенов. – Правоохранительные органы установили, что в течение 2017-2019 гг. должностные лица региональных филиалов АО "Укрзализныця" - "Южная железная дорога" и "Юго-Западная железная дорога" - перечислили 70 млн. грн на счета подконтрольных им предприятий за поставку чугунных тормозных колодок. Оказалось, что эти колодки полностью не соответствуют техническим условиям. Так, кроме необоснованного роста расходов, под угрозу была поставлена безопасность перевозок людей и грузов"

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:18
Ferrexpo во втором квартале нарастила выпуск окатышей на 5,4%
11:44
Компенсировать зеленый тариф возможно не за счет промышленности - мнение
11:04
В Украине нельзя повышать тариф на передачу электроэнергии
10:56
Украинцам не стоит надеяться на быстрый рост зарплат
10:36
Газпром намерен полностью загрузить газопровод Ямал-Европа
10:27
В Иране начали строить завод по переработке руды мощностью 5 млн тонн
10:10
Коронакризис подтолкнул бизнес к уходу в тень
09:50
Codelco сокращает персонал рудника El Teniente
09:28
Мировая экономика вряд ли восстановится после коронавируса и через год
09:13
Минэнерго предлагает потратить 900 млн грн налога на выбросы на модернизацию предприятий
09:00
Канадская компания восстановит добычу цинка на австралийском руднике
08:51
В июне Бразилия увеличила поставки руды в Китай на 35%
08:35
Украина может накопить к сезону 2020-21 рекордное количество газа в ПХГ
08:10
На испанскую проблемную компанию нашелся покупатель
08:02
Норникелю выписали рекордный экологический штраф
06.07.20
18:03
В Раде появились желающие отставки Криклия
17:56
Почти треть украинских компаний планируют распродажу активов
17:32
Цены в Украине составляют треть от средних по миру
17:13
В июне нефть в Украине стоила дороже на 31%, чем в мае
16:55
Курс доллара может вырасти до 27,7 грн.
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!