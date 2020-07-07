Компенсировать зеленый тариф возможно не за счет промышленности - мнение В Украине более чем достаточно инструментов для субсидирования "зеленых" тарифов. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.



По его мнению, сегодня украинская власть решает проблемы одних секторов экономики за счет других. "Подобная ситуация сложилась с субсидированием "зеленых" тарифов, - подчеркнул С.Магера. – Недавно компании "зеленой" генерации подписали с правительством Меморандум, согласно которому для солнечных электростанций тарифы будут уменьшены на 15%, для ветровых – на 7,5%. Но тем не менее, "зеленые" тарифы остаются убыточными, и их нужно чем-то компенсировать. Власть придумала сделать это за счет повышения в 2 раза тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии. Предварительное решение уже приняла НКРЭКУ, окончательное может появиться 11 июля".



Нардеп обратил внимание на то, что такой механизм компенсации в странах Европы считается устаревшим. "Из наших европейских партнеров по торговле электричеством его применяет только Венгрия. В Словакии, Польше и Румынии применяются другие инструменты", - отметил он.



С.Магера обратил внимание на то, что в странах ЕС существуют другие, более гибкие инструменты субсидирования "зеленых" тарифов. В частности в Украине можно привлечь кредиты международных банковских учреждений на сумму 250 млн. евро под 2% годовых, использовать для субсидирования "зеленых" тарифов плату за межгосударственные сечения (+2 млрд грн. в год), отменить льготную тарифную ставку для населения, потребляющего до 100 кВт-ч., обеспечив одинаковую цену на электроэнергию независимо от объемов потребления (+5 млрд грн в год).



Также в Украине можно отменить специальные ограничения, введенные для цен заявки ГП "Гарантированный покупатель" на РДН и разрешить ГП продавать электроэнергию по двусторонним договорам (+8 млрд. грн.), обеспечить финансирование инструментами погашения задолженности ГП "Энергорынок" в размере 2 млрд. грн.



Если этих денег не хватит, правительство может погасить задолженность перед производителями "зеленой" электроэнергии с помощью ОВГЗ сроком обращения до 5 лет, что является нормальной цивилизованной практикой.



"Как видно, инструментов для финансирования субсидирования "зеленых" тарифов более, чем достаточно. Все дело в политической воле власти и понимании того, как работает реальная экономика. Ведь если сегодня будет забит последний гвоздь в гроб умирающей промышленности, завтра спасать будет нечего", - резюмировал С.Магера.



МинПром



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