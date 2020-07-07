Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Компенсировать зеленый тариф возможно не за счет промышленности - мнение

07.07.20 11:44
печать
размер текста:

В Украине более чем достаточно инструментов для субсидирования "зеленых" тарифов. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.

По его мнению, сегодня украинская власть решает проблемы одних секторов экономики за счет других. "Подобная ситуация сложилась с субсидированием "зеленых" тарифов, - подчеркнул С.Магера. – Недавно компании "зеленой" генерации подписали с правительством Меморандум, согласно которому для солнечных электростанций тарифы будут уменьшены на 15%, для ветровых – на 7,5%. Но тем не менее, "зеленые" тарифы остаются убыточными, и их нужно чем-то компенсировать. Власть придумала сделать это за счет повышения в 2 раза тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии. Предварительное решение уже приняла НКРЭКУ, окончательное может появиться 11 июля".

Нардеп обратил внимание на то, что такой механизм компенсации в странах Европы считается устаревшим. "Из наших европейских партнеров по торговле электричеством его применяет только Венгрия. В Словакии, Польше и Румынии применяются другие инструменты", - отметил он.

С.Магера обратил внимание на то, что в странах ЕС существуют другие, более гибкие инструменты субсидирования "зеленых" тарифов. В частности в Украине можно привлечь кредиты международных банковских учреждений на сумму 250 млн. евро под 2% годовых, использовать для субсидирования "зеленых" тарифов плату за межгосударственные сечения (+2 млрд грн. в год), отменить льготную тарифную ставку для населения, потребляющего до 100 кВт-ч., обеспечив одинаковую цену на электроэнергию независимо от объемов потребления (+5 млрд грн в год).

Также в Украине можно отменить специальные ограничения, введенные для цен заявки ГП "Гарантированный покупатель" на РДН и разрешить ГП продавать электроэнергию по двусторонним договорам (+8 млрд. грн.), обеспечить финансирование инструментами погашения задолженности ГП "Энергорынок" в размере 2 млрд. грн.

Если этих денег не хватит, правительство может погасить задолженность перед производителями "зеленой" электроэнергии с помощью ОВГЗ сроком обращения до 5 лет, что является нормальной цивилизованной практикой.

"Как видно, инструментов для финансирования субсидирования "зеленых" тарифов более, чем достаточно. Все дело в политической воле власти и понимании того, как работает реальная экономика. Ведь если сегодня будет забит последний гвоздь в гроб умирающей промышленности, завтра спасать будет нечего", - резюмировал С.Магера.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:18
Ferrexpo во втором квартале нарастила выпуск окатышей на 5,4%
11:58
Настоящая реформа Укрзализныци это разделение ее на несколько компаний
11:04
В Украине нельзя повышать тариф на передачу электроэнергии
10:56
Украинцам не стоит надеяться на быстрый рост зарплат
10:36
Газпром намерен полностью загрузить газопровод Ямал-Европа
10:27
В Иране начали строить завод по переработке руды мощностью 5 млн тонн
10:10
Коронакризис подтолкнул бизнес к уходу в тень
09:50
Codelco сокращает персонал рудника El Teniente
09:28
Мировая экономика вряд ли восстановится после коронавируса и через год
09:13
Минэнерго предлагает потратить 900 млн грн налога на выбросы на модернизацию предприятий
09:00
Канадская компания восстановит добычу цинка на австралийском руднике
08:51
В июне Бразилия увеличила поставки руды в Китай на 35%
08:35
Украина может накопить к сезону 2020-21 рекордное количество газа в ПХГ
08:10
На испанскую проблемную компанию нашелся покупатель
08:02
Норникелю выписали рекордный экологический штраф
06.07.20
18:03
В Раде появились желающие отставки Криклия
17:56
Почти треть украинских компаний планируют распродажу активов
17:32
Цены в Украине составляют треть от средних по миру
17:13
В июне нефть в Украине стоила дороже на 31%, чем в мае
16:55
Курс доллара может вырасти до 27,7 грн.
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!