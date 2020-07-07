В Украине нельзя повышать тариф на передачу электроэнергии Украинскому правительству следует внимательно изучить европейский опыт и отказаться от повышения тарифа на передачу электроэнергии. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.



М.Магомедов подчеркнул, что украинская экономика все глубже заходит в кризис, вызванный последствиями карантина. По оценке Минэкономики, за январь-апрель 2020 г. ВВП Украины упал на 5%. Прогноз инфляции по году пока составляет 11,6%, падение экспорта – 12%. "С промышленностью ситуация еще хуже. Она падала весь прошлый год. С начала 2020-го падение ускорилось. В апреле 2020 г. промышленное производство сократилось на 16,2%, а в мае - на 12,2%. Что в этой ситуации должна делать власть? Все возможное, чтобы помочь экономике преодолеть кризис. Но наша власть почему-то делает все наоборот", - сказал он.



Нардеп напомнил, что НКРЭКУ принял предварительное решение о повышении тарифов "Укрэнерго" более чем в 2 раза. По оценкам экспертов, это приведет к росту цены электроэнергии для промышленности на 30%. Больше всего пострадают экспортеры, так как их продукция станет дороже и менее конкурентоспособной. Также под удар попадут водоканалы, больницы, и бюджетные учреждения. В конечном итоге рост тарифа на передачу приведет к удорожанию коммунальных тарифов, стоимости проезда в общественном транспорте, стоимости продуктов питания, что ударит по наименее защищенным категориям граждан.



"Если сделать пересчет на евро, то конечный тариф на передачу после повышения будет равен 11 евроМвт-ч. И тут нас можно будет "поздравить", так как промышленность Украины получит самую высокую ставку этого тарифа в Европе. Для сравнения: металлурги Франции платят всего 1 евроМВт-ч, в Германии – 7,1 евроМвт-ч, в Бельгии – 8,6 евроМвт-ч. Сможет ли в таких условиях украинская промышленность выйти из кризиса – вопрос риторический. Для сравнения, правительства Словакии, Италии и Греции идут по диаметрально противоположному пути. Шаг за шагом они снижают ставку тарифа на передачу, чтобы национальные производители смогли сохранить экспортный потенциал", - подчеркнул он.



М.Магомедов обратил внимание на позицию НКРЭКУ которая состоит в том, что повышение тарифа на передачу электроэнергии необходимо, чтобы покрывать убытки от "зеленых" тарифов. "В ЕС такая модель считается устаревшей. Среди европейских стран, с которыми Украина торгует электроэнергией, подобное субсидирование есть только в Венгрии. Такие страны, как Польша, Румыния и Словакия применяют другие, более гибкие инструменты. В Великобритании крупные промышленные предприятия освобождены от поддержки зеленой энергетики, в Италии существует льготная ставка дотационного тарифа для ряда секторов промышленности", - отметил нардеп.



По мнению М.Магомедова, для того, чтобы обеспечить субсидирование "зеленых" тарифов власть должна найти другие инструменты, которые не нанесут ущерба промышленности и экономике в целом, поскольку в условиях кризиса каждая ошибка имеет двойную цену.



МинПром



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