Коронакризис подтолкнул бизнес к уходу в тень Реакцией бизнеса на начало кризиса в марте 2020 года стало падение производства и запасов, наращивание убытков.



В целом, по данным Государственной службы статистики, падение экономики Украины в первом квартале составило 1,3%, говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.



"Учитывая опыт предыдущих кризисов, считаем, что частично причиной падения ВВП в первом квартале также является расширение теневого сектора, как реакция бизнеса на значительную неопределенность", - говорится в обзоре.



Как отмечается в обзоре, результаты первого квартала являются весьма интересными с точки зрения реакции отечественной экономической системы на распространение COVID-19 в мире и в Украине - имеет место общее падение производства при сохранении положительной динамки основных составляющих спроса - потребления домохозяйств (+8,1%) и экспорта товаров и услуг (+ 0,9%).



Однако в условиях достаточно быстрого реагирования внутреннего инвестора на распространение пандемии COVID-19, больше всего уменьшилась инвестиционная компонента ВВП (на 21,4%), также произошло углубление падения расходов сектора общего государственного управления (на 9,7%).



МинПром



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