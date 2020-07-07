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Минэнерго предлагает потратить 900 млн грн налога на выбросы на модернизацию предприятий

07.07.20 09:13 , Бизнес Цензор
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Минэнерго совместно с Госэнергоэффективности разработало законопроект, предусматривающий направление поступлений от уплаты предприятиями налога на выбросы в Фонд, который будет финансировать энергомодернизацию этих же предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики, передает БизнесЦензор.

В министерстве отмечают, что промышленность занимает около 30% от всего энергопотребления в стране.

"Учитывая это необходимо стимулировать повышение энергоэффективности в этом секторе. Этот вопрос становится еще более актуальным с точки зрения значительных выбросов СО2 в промышленности и планов введения в ЕС фискального механизма регулирования импорта товаров в рамках реализации Европейского зеленого соглашения", – сказано в сообщении.

В связи с этим законопроектом предлагается ввести механизм использования средств по налогу на выбросы СО2 в качестве источника софинансирования энергоэффективных мероприятий на предприятиях.

Для реализации данной инициативы предлагается создать Государственный фонд энергоэффективной модернизации предприятий. В этот фонд будут направляться поступления по налогу на выбросы СО2 в размере около 900 млн грн в год, которые планируется направить на компенсацию предприятиям части кредитов на закупку энергоэффективного оборудования.

Как сообщалось, в конце 2018 года Верховная Рада приняла закон, предусматривающий повышение экологического налога за выбросы двуокиси углекисловго газа с 2022 года, однако при голосовании за проект документа во втором чтении эту норму изъяли.

В Минфине отмечали, что повышение этого налога призвано стимулировать предприятия к уменьшению загрязнения окружающей среды, а также должно приблизить ставки за выбросы парниковых газов к уровню страна ЕС.

МинПром

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