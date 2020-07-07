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Норникелю выписали рекордный экологический штраф

07.07.20 08:02
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Ущерб окружающей среде от крупнейшей утечки дизтоплива под Норильском оценен в 147,7 млрд руб (2,05 млрд долл.), пишет газета "Коммерсант".

Росприроднадзор направил требования о добровольном возмещении ущерба Норильско-Таймырской энергетической компании, которая входит в состав ГМК "Норильский никель".

Компания "Русал" (второй крупнейший акционер "Норильского никеля") назвала неожиданным и беспрецедентным размер штрафа выставленный Росприроднадзором за ущерб экологии в результате утечки дизельного топлива на Норилькой ТЭЦ-3. "Русал" надеется на скорый созыв совета директоров "Норникеля" и ждет предложений по источникам покрытия убытков от штрафа.

Авария произошла 29 мая на ТЭЦ-3, которая принадлежит дочерней компании "Норникеля". В результате просадки опор фундамента в окружающую среду, в том числе в две речки, попало более 21 тыс. тонн зимнего дизельного топлива. "Норникель" придерживается версии, что причиной стало потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. Компания намерена организовать мониторинг вечной мерзлоты.

МинПром

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