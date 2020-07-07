Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Мировая экономика вряд ли восстановится после коронавируса и через год

07.07.20 09:28 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

Полное восстановление мировой экономики после сильного спада на фоне вспышки коронавируса исключено в этом году, а в 2021 году его перспективы будут во многом зависеть от того, что происходит сейчас, пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, такой сценарий мало кто мог ожидать в начале года, когда многие экономисты прогнозировали экономический рост, а уверенность инвесторов поддержало заключение торгового соглашения между США и Китаем.

Несмотря на масштабные стимулирующие меры, принятые в условиях пандемии, мир переживает крупнейший экономический кризис со времен Великой депрессии. Хотя некоторые показатели производственной деятельности и розничных продаж улучшаются, надежды на V-образное восстановление развеиваются.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин сравнил нынешнюю траекторию, по которой движется экономика, со спуском на лифте перед подъемом пешком.

Главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт, в свою очередь, отметила на конференции Bloomberg Invest Global в конце июня, что необходимо отличать отскок и восстановление экономики.

"Настоящее восстановление означает, что вы так же состоятельны, как были до кризиса, я считаю, что мы далеки от этого", - сказала она.

Многое будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса и разработкой вакцины, отмечает Bloomberg. Даже в тех странах, где эпидемию удалось взять под контроль, часто возникают новые вспышки.

По оценке Международного валютного фонда (МВФ), к концу года доходы на душу населения снизятся в 170 странах мира (90% от общего количества). В январе МВФ прогнозировал, что 160 стран продемонстрируют рост экономики и доходов населения.

При этом к концу 2021 года мировой ВВП, скорее всего, будет ниже, чем в конце 2019 года, считают экономисты HSBC Holdings Plc.

Глава ФРС Джером Пауэлл ранее предупредил о сохранении большой неопределенности относительно восстановления экономики США, а председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что экономическое восстановление будет "сдержанным".

В то же время, некоторые инвесторы и аналитики продолжают рассчитывать на V-образное восстановление. Экономисты Morgan Stanley сохраняют свой прогноз, отмечая положительные экономические данные в США и Европе. Аналитики Goldman Sachs, в свою очередь, ухудшили прогнозы для экономики США в этом квартале, но ожидают улучшения ситуации в сентябре.

Индикатор MSCI All-Country World Index прибавил примерно 40% с уровня, до которого он упал в марте. Однако с начала года его значение снизилось на 6%.

Развивающиеся страны в этом году больше не будут двигателем мирового экономического роста. По прогнозу Всемирного банка, их ВВП снизится на 2,5% - это наихудший показатель с начала наблюдений в 1960 году.

Последствия кризиса для рынка труда также будет невозможно преодолеть во второй половине 2020 года даже при оптимистичном сценарии, прогнозирует Международная организация труда (МОТ), которая сообщила, что во втором квартале количество отработанных часов было на 14% ниже, чем до вспышки коронавируса.

Помимо этого, Bloomberg отмечает, что возможности государственной поддержки, которая уже достигла 11 трлн долл., будут ограничены из-за рекордного уровня задолженности.

Тем временем, центробанки снизили процентные ставки до рекордно низких уровней. Регуляторы также проводят различные программы выкупа активов. По прогнозу Morgan Stanly, баланс центробанков в США, еврозоне, Японии и Великобритании к концу 2021 года вырастет на 13 трлн долл.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:56
Украинцам не стоит надеяться на быстрый рост зарплат
10:36
Газпром намерен полностью загрузить газопровод Ямал-Европа
10:27
В Иране начали строить завод по переработке руды мощностью 5 млн тонн
10:10
Коронакризис подтолкнул бизнес к уходу в тень
09:50
Codelco сокращает персонал рудника El Teniente
09:13
Минэнерго предлагает потратить 900 млн грн налога на выбросы на модернизацию предприятий
09:00
Канадская компания восстановит добычу цинка на австралийском руднике
08:51
В июне Бразилия увеличила поставки руды в Китай на 35%
08:35
Украина может накопить к сезону 2020-21 рекордное количество газа в ПХГ
08:10
На испанскую проблемную компанию нашелся покупатель
08:02
Норникелю выписали рекордный экологический штраф
06.07.20
18:03
В Раде появились желающие отставки Криклия
17:56
Почти треть украинских компаний планируют распродажу активов
17:32
Цены в Украине составляют треть от средних по миру
17:13
В июне нефть в Украине стоила дороже на 31%, чем в мае
16:55
Курс доллара может вырасти до 27,7 грн.
16:40
Шмыгаль провел видеовстречу с новым директором Всемирного банка
16:18
В июне ДМК снизил производство товарной металлопродукции на 2,3%
15:55
Газпром закупит 1,3 млн тонн ТБД у пяти поставщиков
15:45
Украина импортировала рекордный объем сжиженного газа
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!