В Раде появились желающие отставки Криклия Часть депутатов фракции "Слуга народа" инициируют постановление об увольнении министра инфраструктуры Владислава Криклия. Об этом сообщил депутат СН Александр Куницкий на своей странице в Facebook.



"Криклий не в курсе, что существует схема по монопольной сертификации ГБО. Демонстрирую с Александром Дубинским ему видео, как проходит проверка ГБО, и выдача бумажек за 3200 грн. под крышей его министерства", - пишет А.Куницкий.



В частности, под постановлением оставили подписи "слуги" Александр Скичко, Александр Дубинский, Максим Пашковский, сам А.Куницкий и другие, а также Андрей Деркач (внефракционный), Илья Кива (ОПЗЖ). Всего около 15 депутатов.



А.Куницкий также выложил видео, на котором спорит с В.Криклием о процедуре сертификации газобаллонного оборудования для авто.



МинПром



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