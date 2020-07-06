Почти треть украинских компаний планируют распродажу активов Почти 30% компаний планируют продавать бизнес или свои активы в ближайшие полгода-год, при этом только каждая пятая пойдет на это из-за кризиса.



Об этом свидетельствуют результаты опроса 56 компаний, который провела юридическая фирма Avellum, передает Интерфакс-Украина.



"Это показывает, что большинство крупных украинских компаний относительно успешно выдержали экономический кризис, связанный с COVID-19", - комментирует Avellum результаты исследования.



При этом более 60% компаний, планирующих продажу, готовы к снижению цены.



"Однако в будущем продавцы могут повысить цены на объекты продажи, поскольку сегодня количество потенциальных покупателей существенно превышает предложение", - отмечают авторы исследования.



К покупке компаний или активов готовы 50% опрошенных представителей крупного бизнеса. Все они отметили, что ожидают дисконта в цене, поскольку на продажу, как правило, выставляют слабые бизнесы. При этом более 40% вероятных покупателей заинтересовались приобретением из-за коронакризиса.



"Это говорит о том, что значительная часть компаний имеет оппортунистические настроения и верит в подъем украинской экономики", - полагают авторы исследования.



Как показали результаты опроса, более 60% потенциальных покупателей не изменили своих планов приобрести активы в Украине, то есть продолжают верить в привлекательность рынка в этой стране и видят прибыль в расширении своей доли на нем. Остальные почти 40% отказались от покупки активов именно из-за коронакризиса.



"Со стабилизацией экономики такие покупатели быстро вернутся на рынок и спровоцируют повышение цены на активы, которые продаются", - прогнозирует управляющий партнер Avellum Николай Стеценко.



По его мнению, в ближайшие полгода-год можно ожидать активного дисконтирования цен на активы, а позже их стоимость снова пойдет вверх.



Хотя на рынке немного объектов на продажу, покупатели ожидают полноценной проверки объекта покупки и гарантий от продавца о его состоянии, свидетельствуют результаты опроса.



"Мы полагаем, что такие ожидания изменятся в ближайшее время с увеличением конкуренции за выгодные компании, которые продаются с дисконтом", - полагают авторы исследования.



Опрос также показал, что свыше 60% компаний не видят необходимости в советниках, поскольку актив продается с дисконтом. Это противоречит ожиданиям покупателя относительно гарантий, которые требуют привлечения юристов.



"Соответственно, или продавцы действительно будут давать существенно меньше гарантий, поясняя такой подход дисконтом, или участие юрсоветников на стороне продавца будет необходимым по причине сложной документации. При этом почти 80% полагают, что без внешних советников в кризисном M&A соглашении так или иначе не обойтись", - добавил партнер Avellum Юрий Нечаев.



Опрос проведен в онлайн-формате в июне 2020 года среди собственников, топ-менеджеров и руководителей юридических отделов украинских и международных компаний.



МинПром



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