Цены в Украине составляют треть от средних по миру Средние цены в Украине составляли 33,4% от уровня средних по миру. Об этом свидетельствуют данные Глобального раунда Программы международных сопоставлений 2017 года Всемирного банка.



Соответствующие данные обнародованы на сайте Государственной службы статистики.



Данные относительно цен используются для расчета ВВП по паритету покупательной способности (ППС).



По данным Всемирного банка, совокупный объем ВВП Украины по ППС за 2017 год составил 504,4 млрд долл., что составляет 0,4% мирового ВВП.



В расчете на одного человека ВВП Украины по ППС составил 11 871 долл., что составляет 71,5% среднемирового уровня.



Согласно данным Всемирного банка, в десяти странах, где проживает 0,5% мирового населения, ВВП на душу населения по ППС превышал 60 000 долл., в 25 странах, где проживает 8% мирового населения, этот показатель был меньше 3000 долл. Самое высокое значение ВВП на душу населения по ППС составил 112 701 долл. в Люксембурге, самое низкое - 784 долл. в Бурунди, то есть разница составила 114 раз.



Как отметили в Госстате, Украина в составе группы стран "Евростата-ОЭСР" принимала участие в Глобальном раунде Программы международных сопоставлений 2017 года. Для обеспечения расчетов Госстат предоставлял информацию относительно среднегодовых национальных цен и распределения валового внутреннего продукта (ВВП) по категориям конечного использования.



МинПром



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