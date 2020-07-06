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Курс доллара может вырасти до 27,7 грн.

06.07.20 16:55 , Укринформ
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На текущей неделе курс доллара к гривне может вырасти до 27,7 грн. Об этом говорится в комментарии старшего аналитика компании "Альпари" Вадима Иосуба, который передан в распоряжение Укринформа.

"За прошедшую неделю курс доллара к гривне заметно вырос на всех сегментах валютного рынка на 1,4-1,8%. На этой неделе мы ожидаем роста курса доллара к гривне", - отметил эксперт.

Согласно прогнозам, доллар на межбанке может торговаться вблизи 27,6-27,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,3 / 27,7 грн.

"Падение гривни, очевидно, связано с отставкой главы НБУ Якова Смолия и опасениями по поводу будущей независимости Нацбанка в денежно-кредитной политике. Примечательно, что несмотря на динамику рынка, НБУ остался на минувшей неделе чистым покупателем валюты. 30 июня регулятор купил 169, 8 млн долл, а с 1 по 3 июля продал $150,9 млн. Таким образом чистая покупка за неделю составила 18,9 млн долл. С начала года регулятор купил на чистой основе 940,9 млн долл. Эта сумма пошла на увеличение валютных резервов", - говорится в комментарии.

С прошлого понедельника официальный курс доллара США, установленный НБУ, вырос с 26,70 грн до 27,12 грн (+ 1,6%). Спрос /предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время выросли с 26,70 / 26,72 до 27,17 / 27,20 (+ 1,8%). Средние курсы покупки / продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 26,56 / 26,77 к 26,93 / 27,22 (+1,4% / + 1,7%). При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,8% до 1,1% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей.

МинПром

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