Шмыгаль провел видеовстречу с новым директором Всемирного банка Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в режиме видеоконференции провел встречу с вновь назначенным директором Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Арупом Банерджи.



Как сообщает Правительственный портал, он поздравил А.Бенерджи с назначением на должность и выразил надежду на продолжение конструктивного сотрудничества между Украиной и Всемирным банком.



"Рассчитываем, что совместно сможем выработать возможные механизмы поддержки Украины в этот тяжелый период", - сказал Д.Шмыгаль.



Участники переговоров обсудили ситуацию, вызванную эпидемией коронавируса в Украине и мире, состояние реализации совместных проектов между Украиной и Всемирным банком, направленных на поддержку сектора здравоохранения, продолжение системных реформ в Украине, развитие городской инфраструктуры.



"Хочу поблагодарить Всемирный банк за последовательную финансовую поддержку Украины. Всемирный банк является одним из крупнейших институциональных инвесторов в Украине", - отметил Д.Шмыгаль.



А.Бенерджи со своей стороны засвидетельствовал, что Всемирный банк настроен и в дальнейшем сотрудничать с Украиной и поддерживать совместные проекты.



Директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины положительно оценил предложение главы украинского правительства относительно сотрудничества в проекте справедливой трансформации угольных регионов, подчеркнув, что Всемирный банк запустил аналогичные программы в Греции и Польше. "Будем работать вместе с вами и вашей командой", - заверил он.



Д.Шмыгаль выразил надежду, что совместные проекты Украины и Всемирного банка будут реализованы плодотворно и качественно.



МинПром



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