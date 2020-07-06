В июне ДМК снизил производство товарной металлопродукции на 2,3%

Днепровский металлургический комбинат по итогам июня 2020 года снизил производство товарной металлопродукции на 2,3%, до 237,765 тыс. тонн. Об этом сообщает планово-экономическое управление комбината.
В июне на Днепровском МК произведено 234,366 тыс. тонн стали, в том числе товарной 180,916 тыс. тонн, 57,081 тыс. тонн проката, 210,4тонн проката, 210,438 тыс. тонн чугуна и 364,495 тыс. тонн агломерата.
В июне Днепровский МК отгрузил заказчикам 237,007 тыс. тонн товарной металлопродукции, что на 4,8%, или 10 830 тонн больше объемов отгрузки, запланированных на месяц. По сравнению с июнем прошлого года объем отгрузки сократился на 2,3%.
За первое полугодие текущего года выпуск товарной продукции составил 1,347 млн тонн, что на 2,8% меньше, чем было выпущено в январе-июне 2019 года.
С начала года по сравнению с аналогичным периодом 2019 ДМК нарастил производство агломерата на 19,6%, выпуск чугуна остался в пределах января - июня прошлого года. Выплавка стали сократилась на 3,7%. Выпуск проката увеличился на 2,6%.