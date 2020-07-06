Газпром закупит 1,3 млн тонн ТБД у пяти поставщиков

Российский "Газпром" закупит 1,3 млрд труб большого диаметра на 95,5 млрд руб. (1,36 млрд долл.) у пяти поставщиков.
В частности Выксунский металлургический завод (входит в ОМК) получил 35% заказов из тендера "Газпрома" общей стоимостью 95,5 млрд руб. на поставку ТБД.
На втором месте по объему полученного контракта — Ижорский трубный завод "Северстали" : компания поставит трубы на 22,3 млрд руб. — 25% от общего объема тендера.
На третьем и четвертом местах — группа ЧТПЗ и Трубная металлургическая компания (им достанется по 15%), на пятом месте — Загорский трубный завод (10%).
В рамках тендера "Газпром" закупит с 30 марта 2021 года по 31 декабря 2022 года 1,3 млн тонн ТБД для своих новых строек. Трубы планируется использовать на магистральных газопроводах "Сила Сибири", Бованенково — Ухта, системе "Ухта — Торжок".