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Украина импортировала рекордный объем сжиженного газа

06.07.20 15:45 , enkorr
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В июне в Украину импортировано 161 тыс. т сжиженного газа, что является рекордным объемом поставок за весь период наблюдений. Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования.

По сравнению с маем 2020 г. импорт СУГ вырос на 24% (на 31 тыс. т). По отношению к июню 2019 г. поставки выросли на 44% (на 50 тыс. т).

Импорт из России в июне повысился на 20%, до 69 тыс. т, по сравнению с маем (58 тыс. т). Поставки из Казахстана выросли на 26% (на 6,3 тыс. т), до 30,3 тыс. т.

Импорт из Беларуси в июне сократился на 14%, до 31 тыс. т. В частности, белорусские производители уменьшили отгрузки в Украину на 30%, до 18 тыс. т, терминалы в Могилеве и Витебске — увеличили на 27%, до 13,4 тыс. т.

По морю в июне импортировано 18,3 тыс. т, что является максимальным объемом поставок в текущем году. Еще около 11,8 тыс. т в июне импортировано через западную границу.

Объем импорта СУГ в июне и мае 2020 г., тыс. т

Ж/д-транспортом в Украину в июне поступило 66% от всего объема импорта, автотранспортом — 23%, по морю —11%.

По оценкам участников рынка, импорт СУГ в июне по факту превысил потребности рынка на 15–20 тыс. т. Тем не менее операторы не исключают небольшого дефицита в июле из-за ограниченности ресурса на российском спотовом рынке.

В 2019 г. потребление СУГ в Украине увеличилось на 11,1%, по сравнению с 2018 г., до рекордных 2,03 млн т.

МинПром

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