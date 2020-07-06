Минэнерго созвало совещание по вопросу обеспечения Центрэнерго украинским углем Исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец пригласила руководителей Фонда госимущества, ООО "ДТЭК Энерго", ООО "ДТЭК Добропольеуголь" на совещание для решения вопроса по обеспечению углем отечественного производства государственного ПАО "Центрэнерго".



Соответствующее приглашение есть в распоряжении издания Наші гроші, сообщает БизнесЦензор.



Совещание запланировано на 15:00 в понедельник, 6 июля, в здание Минэнерго по ул. Крещатик, 30.



Причиной совещания О.Буславец указала устный приказ президента Владимира Зеленского "относительно решения вопроса вынужденного простоя шахтеров "ООО "Добропольеуголь".



Также в приглашении указано, что совещание собрано с целью выполнения распоряжения правительства от 17 июня "Об обеспечении топливной сбалансированности электроэнергетической отрасли Украины и безопасности поставок электрической энергии". Это распоряжение было инициировано Минэнерго. Им было обязано тепловые станции для производства электрической энергии использовать исключительно уголь внутренней добычи.



Это было связано с тем, что ранее "Центрэнерго" применяло для производства более дешевый газ. В частности, по данным СМИ, с начала года "Центрэнерго" начало закупать газ у ООО "Юнайтед Энерджи", которая в январе-мае поставила 22,5 млн куб м топлива на 103 млн грн. Фирма поставляла газ "Укрнафты" и входит в орбиту влияния Игоря Коломойского.



Как сообщалось, с 1 апреля компания ДТЭК вывела в простой шахты предприятия, назвав причиной "системный кризис в энергетической отрасли Украины". Это совпало с ухудшением конъюнктуры на рынке электроэнергии и прекращением ее экспорта ДТЭК в Венгрию. В середине июня с шахтерами ДТЭК встретилась О.Буславец.



В конце июня шахтеры ДТЭК объявили забастовку в Киеве. По данным нардепа Михаила Волынца, к забастовке присоединились государственные "Селидовуголь" и "Мирноградуголь" из-за задолженности по зарплате.



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